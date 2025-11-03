1 órája
Feromonok – amikor a test dönt helyettünk a párválasztásban
Tudományos vizsgálatok szerint az emberi vonzalom egyik legősibb mozgatórugója a feromon – az a láthatatlan kémiai üzenet, amit a testünk folyamatosan kibocsát, és amit a másik ember tudattalanul érzékel. A paradoxon az, hogy ha két ember feromonmintája túl hasonló, az gyakran nem vágyat, hanem épp ellenkezőleg: távolságtartást szül.
A feromonok a test természetes illatanyagai, amelyek a bőrön, verejtékben, hajon vagy akár a nyálban is megjelenhetnek. Ezek a jelek nem parfümök vagy dezodorok illatai – ez az a szag, amelyet nem tudunk elrejteni. A kutatók szerint ezek az anyagok kapcsolatban állnak az immunrendszerünkért felelős MHC-génekkel, amelyek minden emberben egyediek. Az evolúció célja egyértelmű: minél különbözőbb MHC-állományú partnerhez vonzódunk, annál ellenállóbbak lesznek az utódaink.
A „pólóteszt”, ami mindent megváltoztatott a feromonokkal kapcsolatban
Az egyik legismertebb kísérletben – a híres „izzadt póló tesztben” – nők férfiak használt pólóit szagolták meg, anélkül hogy tudták volna, kié az adott ruhadarab. A legtöbben azokat az illatokat találták vonzónak, amelyek viselői genetikailag a legtávolabb álltak hozzájuk. Amikor azonban a nők fogamzásgátlót szedtek, az eredmény megfordult: a hasonló illatú férfiakat kezdték vonzóbbnak találni. Vagyis a hormonális állapot képes átírni a természetes biológiai vonzalmat – a test ilyenkor nem az ellentétet, hanem a biztonságot keresi.
Amikor a hasonlóság mégis vonz
Nem minden esetben érvényesül az evolúciós logika. Előfordul, hogy két ember feromonmintája nagyon hasonló, és mégis erős érzelmi kapcsolat alakul ki közöttük. Ennek oka legtöbbször pszichológiai. A test gyakran azokat az illatokat társítja biztonságérzettel, amelyeket gyerekkorunkban megszoktunk – például a szüleink, testvéreink vagy az otthonunk jellegzetes szagait. Ilyenkor az agy nem ösztönös szexuális vágyat, hanem mély megnyugvás-érzetet kapcsol az adott személyhez.
Ez magyarázhatja, miért érzünk bizonyos emberek iránt testvéries szeretetet, mások iránt pedig megmagyarázhatatlan fizikai vonzalmat.
A test tudja, amit az ész tagad
A tudattalan szintjén működő „illatvonzalom” néha akkor is dolgozik, amikor mi magunk nem is sejtjük. Előfordul, hogy valakitől távolságot tartunk, pedig minden „papíron” passzolna: hasonló az érdeklődés, az értékrend, a humor. Mégis, hiányzik valami. Sokszor ez a valami nem más, mint a feromonok közötti különbség – vagy épp annak hiánya.
Az ellenkezője is igaz: van, hogy valakihez elemi erővel vonzódunk, és később sem értjük, miért. A test ilyenkor döntött helyettünk.
Szerelem vagy biokémia?
A feromonok nem egyenlők a szerelemmel, de határozottan részei annak. A modern tudomány ma már úgy látja: a kémia szó nem csupán költői fordulat. A vonzalom legalább részben valóban kémiai kompatibilitás kérdése. Hasonló feromonmintájú párok gyakran békések, harmonikusak, de ritkábban szenvedélyesek.
Az ellentétes feromonú párok között viszont gyakori a viharos, intenzív, „mindent elsöprő” kapcsolat. Egyik sem jobb a másiknál – másra valók. Az egyik az otthon, a másik a tűz.
Nehezen levonható konklúziók
A feromonok nem határozzák meg, kibe szeretünk bele, de irányt mutatnak. Segítenek megérezni, kivel tud a testünk – és talán a lelkünk is – szinkronban lenni. És ha valaha azon tűnődnénk, miért van, hogy valaki illata megnyugtat, másé pedig zavar – a válasz lehet, hogy ott van az orrunk előtt. Pontosabban: benne.
5+1 könyv, amit muszáj magaddal vinned a strandra – romantika, rejtély és világjáró álmok