november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A szerelem kémiája

1 órája

Feromonok – amikor a test dönt helyettünk a párválasztásban

Címkék#ész#vonzalom#feromon#kísérlet

Tudományos vizsgálatok szerint az emberi vonzalom egyik legősibb mozgatórugója a feromon – az a láthatatlan kémiai üzenet, amit a testünk folyamatosan kibocsát, és amit a másik ember tudattalanul érzékel. A paradoxon az, hogy ha két ember feromonmintája túl hasonló, az gyakran nem vágyat, hanem épp ellenkezőleg: távolságtartást szül.

Csizi Péter

A feromonok a test természetes illatanyagai, amelyek a bőrön, verejtékben, hajon vagy akár a nyálban is megjelenhetnek. Ezek a jelek nem parfümök vagy dezodorok illatai – ez az a szag, amelyet nem tudunk elrejteni. A kutatók szerint ezek az anyagok kapcsolatban állnak az immunrendszerünkért felelős MHC-génekkel, amelyek minden emberben egyediek. Az evolúció célja egyértelmű: minél különbözőbb MHC-állományú partnerhez vonzódunk, annál ellenállóbbak lesznek az utódaink.

A feromonok titkos nyelve – amikor a kémia szó szerint működésbe lép.
A feromonok titkos nyelve – amikor a kémia szó szerint működésbe lép
Forrás:  Shutterstock

A „pólóteszt”, ami mindent megváltoztatott a feromonokkal kapcsolatban

Az egyik legismertebb kísérletben – a híres „izzadt póló tesztben” – nők férfiak használt pólóit szagolták meg, anélkül hogy tudták volna, kié az adott ruhadarab. A legtöbben azokat az illatokat találták vonzónak, amelyek viselői genetikailag a legtávolabb álltak hozzájuk. Amikor azonban a nők fogamzásgátlót szedtek, az eredmény megfordult: a hasonló illatú férfiakat kezdték vonzóbbnak találni. Vagyis a hormonális állapot képes átírni a természetes biológiai vonzalmat – a test ilyenkor nem az ellentétet, hanem a biztonságot keresi.

Amikor a hasonlóság mégis vonz

Nem minden esetben érvényesül az evolúciós logika. Előfordul, hogy két ember feromonmintája nagyon hasonló, és mégis erős érzelmi kapcsolat alakul ki közöttük. Ennek oka legtöbbször pszichológiai. A test gyakran azokat az illatokat társítja biztonságérzettel, amelyeket gyerekkorunkban megszoktunk – például a szüleink, testvéreink vagy az otthonunk jellegzetes szagait. Ilyenkor az agy nem ösztönös szexuális vágyat, hanem mély megnyugvás-érzetet kapcsol az adott személyhez.

Ez magyarázhatja, miért érzünk bizonyos emberek iránt testvéries szeretetet, mások iránt pedig megmagyarázhatatlan fizikai vonzalmat.

A test tudja, amit az ész tagad

A tudattalan szintjén működő „illatvonzalom” néha akkor is dolgozik, amikor mi magunk nem is sejtjük. Előfordul, hogy valakitől távolságot tartunk, pedig minden „papíron” passzolna: hasonló az érdeklődés, az értékrend, a humor. Mégis, hiányzik valami. Sokszor ez a valami nem más, mint a feromonok közötti különbség – vagy épp annak hiánya.

Az ellenkezője is igaz: van, hogy valakihez elemi erővel vonzódunk, és később sem értjük, miért. A test ilyenkor döntött helyettünk.

Feromonok nélkül is lehet kémia, de velük minden intenzívebb.
Forrás: feromonx.hu

Szerelem vagy biokémia?

A feromonok nem egyenlők a szerelemmel, de határozottan részei annak. A modern tudomány ma már úgy látja: a kémia szó nem csupán költői fordulat. A vonzalom legalább részben valóban kémiai kompatibilitás kérdése. Hasonló feromonmintájú párok gyakran békések, harmonikusak, de ritkábban szenvedélyesek. 

Az ellentétes feromonú párok között viszont gyakori a viharos, intenzív, „mindent elsöprő” kapcsolat. Egyik sem jobb a másiknál – másra valók. Az egyik az otthon, a másik a tűz.

Nehezen levonható konklúziók

A feromonok nem határozzák meg, kibe szeretünk bele, de irányt mutatnak. Segítenek megérezni, kivel tud a testünk – és talán a lelkünk is – szinkronban lenni. És ha valaha azon tűnődnénk, miért van, hogy valaki illata megnyugtat, másé pedig zavar – a válasz lehet, hogy ott van az orrunk előtt. Pontosabban: benne.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu