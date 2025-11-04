Súlyos méhbetegség ütötte fel a fejét Veszprém vármegyében

A mézelő méhek nyúlós költésrothadása egy súlyos fertőző méhbetegség, a hatóság tájékoztatása szerint minden érintett területen a hatósági állatorvos vagy a méhegészségügyi felelős a védőkörzet alatt álló méhészetek valamennyi méhcsaládját köteles megvizsgálni.

A nyúlós költésrothadás egy súlyos, fertőző méhbetegség

A fertőző méhbetegséget baktérium okozza

A védőkörzetben méheket, méhészeti termékeket és fertőzött tárgyakat nem lehet kivinni vagy bevinni, tilos a vándoroltatás, a méhészetekbe csak a tulajdonos méhész és az ellenőrzést végző hatósági személy léphet be. A méhészeknek minden rendellenességet vagy betegség gyanúját haladéktalanul jelenteniük kell a hatósági állatorvosnak.

A zárlat célja, hogy megakadályozza a méhek között terjedő, súlyos és fertőző betegség továbbterjedését

Súlyos bírság is kiszabható

A rendelkezések megszegése esetén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) bírságot szabhat ki, melynek összege 15 000 forinttól akár 150 000 000 forintig terjedhet. A zárlat célja, hogy megakadályozza a méhek között terjedő, súlyos és fertőző betegség továbbterjedését, amely jelentős gazdasági kárt okozhat a méhészeknek és veszélyezteti a beporzási láncot is.

A határozat szerint az intézkedés végleges és azonnal végrehajtható, fellebbezésnek nincs helye.