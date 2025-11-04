56 perce
Súlyos méhbetegség ütötte fel a fejét Veszprém vármegyében
A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal határozatban rendelt el védőkörzetet (községi zárlatot) több településen fertőző méhbetegség megjelenése miatt. A zárlat Zirc, Nagyesztergár, Dudar, Olaszfalu, Borzavár és Porva közigazgatási területét érinti.
A mézelő méhek nyúlós költésrothadása egy súlyos fertőző méhbetegség, a hatóság tájékoztatása szerint minden érintett területen a hatósági állatorvos vagy a méhegészségügyi felelős a védőkörzet alatt álló méhészetek valamennyi méhcsaládját köteles megvizsgálni.
A fertőző méhbetegséget baktérium okozza
A védőkörzetben méheket, méhészeti termékeket és fertőzött tárgyakat nem lehet kivinni vagy bevinni, tilos a vándoroltatás, a méhészetekbe csak a tulajdonos méhész és az ellenőrzést végző hatósági személy léphet be. A méhészeknek minden rendellenességet vagy betegség gyanúját haladéktalanul jelenteniük kell a hatósági állatorvosnak.
Súlyos bírság is kiszabható
A rendelkezések megszegése esetén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) bírságot szabhat ki, melynek összege 15 000 forinttól akár 150 000 000 forintig terjedhet. A zárlat célja, hogy megakadályozza a méhek között terjedő, súlyos és fertőző betegség továbbterjedését, amely jelentős gazdasági kárt okozhat a méhészeknek és veszélyezteti a beporzási láncot is.
A határozat szerint az intézkedés végleges és azonnal végrehajtható, fellebbezésnek nincs helye.
Mi az a nyúlós költésrothadás?
A nyúlós költésrothadás, más néven amerikai költésrothadás, a mézelő méhek egyik legveszélyesebb betegsége. A kórt a Paenibacillus larvae nevű spóraképző baktérium okozza, amely elsősorban a legfeljebb háromnapos lárvákat támadja meg. A fertőzés akkor következik be, amikor a fiatal lárvák a táplálékukkal együtt spórákat fogyasztanak el. A betegség gyorsan terjed, mivel a méhek a fertőzött sejtek tisztítása során az egész családban széthordják a kórokozót.