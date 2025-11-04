november 4., kedd

Polgármesteri közlemény

1 órája

Fizetős parkolási rendszert vezetnének be a népszerű Balaton-parti városban

Címkék#közlemény#Balatonalmádiban#fizetős parkolás

Balatonalmádiban a fizetős parkolási rendszer bevezetésével a városvezetés célja nem a lakosság terhelése, hanem éppen az ellenkezője: a rendezett, kiszámítható és fenntartható közlekedési rend megteremtése.

Szilas Lilla

Bercsényi László, Balatonalmádi polgármestere a város hivatalos honlapján osztott meg egy közleményt a fizetős parkolási rendszerrel kapcsolatban. Ebben leírja, hogy a város parkolási helyzete a nyári szezonban, de egyre inkább az év többi részében is súlyosbodik. A strandok, a belváros, valamint a közintézmények környékén naponta alakulnak ki zsúfolt, kaotikus parkolási helyzetek, amelyek megnehezítik a helyiek életét, a szolgáltatók működését és a vendégek érkezését is. Erre jelentene megoldást a fizetős parkolás bevezetése. 

A polgármester szerint a fizetős parkolási rendszer bevezetése megkönnyítené a helyiek életét
Fotó: Getty Images

A polgármester szerint a döntés nem bevételcentrikus, hanem közérdekű, városrendezési lépés, amely hozzájárul ahhoz, hogy Balatonalmádi továbbra is élhető, rendezett és vendégszerető város maradjon.

Miért előnyös a fizetős parkolás bevezetése?

A polgármester indoklása szerint a döntésnek három célja van:

  1.  Igazságosabb lesz a parkolóhelyek elosztása, mivel a fizetős rendszer ösztönzi a folyamatos helycserét, így a szabad parkolók nem lesznek többé hosszú időre foglaltak.
  2.  A túlterhelt parkolóhelyek és az illegális megállások rontják a városképet, növelik a forgalmi terhelést és a környezetszennyezést, vagyis a fizetős parkolás a városi közterületek védelmét szolgálná. 
  3.  A parkolási díjból befolyó bevételek teljes egészében Balatonalmádi fejlesztését szolgálják: parkolófelújításokat, útkarbantartást, zöldterület-gondozást és közlekedésbiztonsági fejlesztéseket finanszíroznak belőle. 

A közleményből az is kiderül, hogy a helyi lakosok a belvárosban az ügyeik elintézéséhez szükséges ingyenes várakozási jogosultságot kapnak. Bővebb tájékoztatást a fizetős parkolási rendszer bevezetésével kapcsolatban november 6-án 17.30-kor adnak a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárban egy lakossági tájékoztató fórum keretein belül. 

 

