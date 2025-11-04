1 órája
Fizetős parkolási rendszert vezetnének be a népszerű Balaton-parti városban
Balatonalmádiban a fizetős parkolási rendszer bevezetésével a városvezetés célja nem a lakosság terhelése, hanem éppen az ellenkezője: a rendezett, kiszámítható és fenntartható közlekedési rend megteremtése.
Bercsényi László, Balatonalmádi polgármestere a város hivatalos honlapján osztott meg egy közleményt a fizetős parkolási rendszerrel kapcsolatban. Ebben leírja, hogy a város parkolási helyzete a nyári szezonban, de egyre inkább az év többi részében is súlyosbodik. A strandok, a belváros, valamint a közintézmények környékén naponta alakulnak ki zsúfolt, kaotikus parkolási helyzetek, amelyek megnehezítik a helyiek életét, a szolgáltatók működését és a vendégek érkezését is. Erre jelentene megoldást a fizetős parkolás bevezetése.
A polgármester szerint a döntés nem bevételcentrikus, hanem közérdekű, városrendezési lépés, amely hozzájárul ahhoz, hogy Balatonalmádi továbbra is élhető, rendezett és vendégszerető város maradjon.
Miért előnyös a fizetős parkolás bevezetése?
A polgármester indoklása szerint a döntésnek három célja van:
- Igazságosabb lesz a parkolóhelyek elosztása, mivel a fizetős rendszer ösztönzi a folyamatos helycserét, így a szabad parkolók nem lesznek többé hosszú időre foglaltak.
- A túlterhelt parkolóhelyek és az illegális megállások rontják a városképet, növelik a forgalmi terhelést és a környezetszennyezést, vagyis a fizetős parkolás a városi közterületek védelmét szolgálná.
- A parkolási díjból befolyó bevételek teljes egészében Balatonalmádi fejlesztését szolgálják: parkolófelújításokat, útkarbantartást, zöldterület-gondozást és közlekedésbiztonsági fejlesztéseket finanszíroznak belőle.
A közleményből az is kiderül, hogy a helyi lakosok a belvárosban az ügyeik elintézéséhez szükséges ingyenes várakozási jogosultságot kapnak. Bővebb tájékoztatást a fizetős parkolási rendszer bevezetésével kapcsolatban november 6-án 17.30-kor adnak a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárban egy lakossági tájékoztató fórum keretein belül.
