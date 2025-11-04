november 4., kedd

Károly névnap

1 órája

Gesztenyefesztivál az Öböl pikniken

Címkék#Gesztenyefesztivál#Öböl pikniken#Balatonfüred

Balatonfüreden, az Öböl piknik területén (Balatonfüred, Kerekedi u.) november 8-án 10 órától a gesztenye kerül a középpontba, a gyerekek gesztenyebábukat készíthetnek, a felnőttek pedig különleges gesztenyés finomságokat és desszerteket kóstolhatnak.

Balogh Rebeka

A fesztivál családoknak és baráti társaságoknak egyaránt izgalmas program, ahol illatok, ízek és kreatív játékok várják a látogatókat. A részvétel ingyenes.

 

