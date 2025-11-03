Búcsúzás
58 perce
Gyászhírek: Veszprém vármegyeiek, akik már nem lehetnek közöttünk
Ezen a héten is beszámolunk az elmúlt hét legszomorúbb Veszprém vármegyei történéseiről, vagyis a halálesetekről. Részvétünket nyilvánítjuk az elhunytak hozzátartozóinak!
A gyász fájdalma mindannyiunkat összeköt, amikor egy szeretett személy emlékét idézzük fel.
Gyász: ők azok, akik már nem lehetnek köztünk
Weisz Miklós, Szekeres Sándor, Szalai Imréné szül. Vesztróczi Margit, Endresz János, dr. Gróf Laura, Tálas Kornélia, Balla Józsefné szül. Bocskai Ilona, dr. Turbók László, Titzl Ferencné szül. Szecsődi Ilona
