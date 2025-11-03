november 3., hétfő

Erő és ügyesség

1 órája

Gyömrei Máté a korlátait keresi, a határait feszegeti

Címkék#ügyesség#versenyélmény#edzés

Gyömrei Máté a Ninja Warrior Hungary hajdani győzteseként már megmutatta, hogy a veszprémi falmászókban milyen erő és ügyesség lakozik. Ám mert szereti a kihívásokat és folyton hajtja a versenyszellem, nemrég egy újabb embert próbáló viadalon dolgoztatta meg az izmait: a horvátországi Spartan Race világbajnokságon második lett a korcsoportjában, jelezvén, hogy téthelyzetben rendre a legjobbat hozza ki magából.

Király Ferenc

Ugye emlékszünk még a fiatalemberre, aki a televíziók képernyőin keresztül a mi „kis” hősünké vált, mert bár az adásban akadtak nála erősebbek és ügyesebbek, a stresszel ő birkózott meg a legjobban. Gyömrei Máté a Ninja Warrior Hungary első évadában mindenkit maga mögé utasított, a másodikban „csak” döntős, a harmadikban pedig úgy lett második, hogy teljesítette az eseményfolyam grandiózus akadálypályáit, ám a legvégén egy hajszál elválasztotta attól, hogy feljusson a húsz méter magas Mydoryama-ba. Vagyis a finálé után nem tudott adott időn belül felérni a csúcsra. A Liget Boulder, „lánykori” nevén a Veszprémi Falmászó Klub üdvöskéje a sikeres műsorban ezzel együtt úgy nyomkodta a piros gombokat a toronyban, mintha az a világ legtermészetesebb dolga lenne. Az arénában elképesztő teljesítménnyel verekedte magát előre, és nem sok híja volt annak, hogy hivatalosan is nindzsa legyen, magyarán bekerüljön a földkerekség legjobb „árnyharcosai” közé.

Gyömrei Máté szereti a kihívásokat

Már az óvodában kitűnt az átlag feletti mozgásigényével

Az immáron 37 éves sportember már az óvodában kitűnt az átlag feletti mozgásigényével. Később a Simonyi iskola, majd a Jendrassik-Venesz diákjaként tornázott, atletizált, kézilabdázott és focizott, viadalokon, többpróba bajnokságokon és mérkőzéseken adott számot a tudásáról, ahol általában a legjobbak között zárt. Idővel mégis más elfoglaltságot keresett magának. Olyan sportágat, ahol az eredmények megkérdőjelezhetetlenek, és a rendezvényeken pontos képet kaphat arról, hogy hol tart azon a bizonyos úton. Ma is élete egyik legjobb döntésének tartja, hogy a királynék városában majd’ negyedszázada jelentkezett a helyi falmászókör egyik edzésére, hiszen a Padányi iskola tornatermében remek közösségre talált, egy nagy család tagjává vált. Ez lett az igazán neki való sport, ráadásul időről időre újabb csúcsokat hódíthatott meg. Itt lelte meg azt a légkört, ahol pompásan érezhette magát, jóllehet nem elsősorban a diadalok vonzották, hanem, hogy kikapcsolódjanak és együtt legyenek.

A falmászás örök szerelem marad

Miközben számára a falmászás örök szerelem marad, a mászó társaival úgy tíz éve kipróbálta magát a hazánkba akkortájt érkezett Spartan Race eplényi fordulóján, mondván, szeretik az új dolgokat, így hát neveztek, s végigmentek a pályán. Nem is akárhogy, mert ugyan addig nem sokat futottak, de a „majomkodós” részek olyan jól mentek nekik, hogy összesítésben a második helyen végeztek. El is határozták, hogy a debütálásuknak lesz folytatása. A mászó- és konditermi edzéseik mellé felvették a futótréningeket is, hogy később gyorsabban kapkodhassák a lábukat. Persze, különösebb félnivalójuk így sem volt, mivel a mászós részeknél rendre ledolgozták az esetleges lemaradásukat, azonban ők biztosra mentek: nem akartak semmiféle hátránnyal számolni. A folytatásban OCR akadályfutó seregszemléken is tiszteletüket tették, ahol a szervezők szintén természetes és épített akadályokkal törték meg a küzdőteret.

Még keményebb akadályok

– Az OCR-versenyek egykoron abban különböztek a Spartan Race-étől, hogy ott még keményebb akadályok vártak az indulókra, azok a rivalizálások más felkészülést igényeltek, többet kellett rájuk gyakorolni és összességében jobb erőnlétet is igényelt. Az első részvételeinkkor, a célba érkezéskor mi is „bedurrantunk” a sok lógástól, fogni is alig bírtunk, lévén, pokoli nehéz volt az akadályokat egy lendülettel megcsinálni, sok futóatléta el is vérzett. Akik pedig kiestek, azokról lekerült a karszalag. Később az OCR-megmozdulások a „spártai”-versenyek „sorsára” jutottak, vagyis, hogy a festői tájakon minél népszerűbbek legyenek, minél többen álljanak a rajthoz, a házigazdák könnyítettek az akadályokon. Ez a mászóknak nem volt éppen üdvözítő, hiszen nekünk ma is azok a rendezvények fekszenek jobban, amik az átlagnál nehezebbek – húzta alá Máté.

Miután az OCR-események hazánkban kezdtek háttérbe szorulni, főhősünk és barátai visszatértek az egyensúlyozós, mászós szakaszokat azért szép számmal tartalmazó Spartan Race hétvégékre. Ahol idén is többször jártak, majd egy felkérés révén elutaztak a horvátországi Hvarba vitt vb-re. Ott Strommer László, a veszprémi falmászás „atyja” az 54-59 évesek között második lett, míg Nagy Patrik a 30-35 éveseknél ötödik. Máté korcsoportjában (35-39 évesek) száztizenegyen voltak, és rájuk hét kilométer megtétele várt.

Horvátországban a dobogón

A sikerélményekre hajtva

– A sprint a legrövidebb táv, de nehogy valaki azt higgye, hogy itt nem lehet elfáradni. Négyszer úsztunk a tengerben, egyszer például azzal a rönkfával, amivel addig a vállunkon szaladtunk, ám várt ránk terep-, akadály- és lépcsőfutás is, szedtük a lábunkat hegynek fel, majd völgynek le. Közben egyensúlyozó akadályokat és különböző mászófalakat pipáltunk ki, majd dárdával is kellett dobnunk, és aki célt tévesztett, arra büntetés várt. Szerencsére nekem sikerült eltalálnom a táblát, ez pedig fontos is volt, tudniillik a Spartan Race-ban másodpercek alatt változnak a dolgok, aki a sprintben hibázik, az aligha ér oda a dobogóra – mondta hazánk egyik legjobb spártai harcosa, aki azzal a lendülettel folytatta is:

– Előzetesen nem az volt az elsődleges célom, hogy minél jobb helyezést érjek el, hanem, hogy minél több sikerélményben legyen részem, és a távot a lehető legkevesebb hibával abszolváljam. Ha erre gondolok, akkor kint remekül éreztem magam, az erős mezőnyben mindent kiadtam magamból. Nagyon örültem a második pozíciómnak, már csak azért is, mert ez volt az első nemzetközi megmérettetésem. Csak egy litván ellenfél előzött meg, míg harmadikként egy spanyol rivális zárt, a teljes mezőnyt, így az elit indulókat is ideszámítva pedig 34. lettem. Rengeteget dolgoztam ezért a sikerért, próbáltam fizikailag és mentálisan is alaposan felkészülni. Köszönettel tartozom Nagy Patriknak, a veszprémi SVSE edzőjének, akinek az erőgyűjtés során igyekeztem követni a futását. Szeretnék még hasonló versenyekre eljutni, persze, csak ahogy a család és a munka megengedi – szögezte le.

Sokat köszönhet a családjának

Mivel Gyömrei Máté minden szempontból jó állapotban van, a sportos fellépésein bátran koncentrálhat a magával szemben támasztott elvárások elérésére. Abban, hogy ennyire kiegyensúlyozott, komoly szerepe van a párjának, Viviennek, illetve a négyéves kislányuknak, Anna Laurának, aki hozzá hasonlóan már most egy örökmozgó: tornázni és úszni is jár. Miközben a családfőt kiváltképp mászóként ismerjük, beszélgetésünk során kiderül, hogy tavaly nyáron megsérült a mutatóujja, abban elpattant a hajlító-ín, ezért boulder mászásokra már nem igazán vállalkozik.

– Az ujjam OCR és Spartan Race versenyekre alkalmas, falmászásra ugyanakkor már kevésbé. A hosszú, nehézségi mászásokat ezzel együtt még ma is űzném, ha lenne a közelünkben erre lehetőség, de bevallom: féltem is magam az ilyen sérülésektől. Igen, fiatalabb már én sem leszek, a rehabilitációim lassabban haladnak, mint évekkel ezelőtt. És van bennem felelősségtudat is, hogy ha netán valami baj ér, akkor nem tudok az élet más területein helytállni: nekem pedig ott van a családom és az informatikai fejlesztő cégünk, amit egy egyetemi szaktársammal alapítottunk. Tehát a falmászás mára kicsit hátrébb került a képzeletbeli sorban, megelőzték a köredzések, a specifikus erősítések, a húzódzkodások és lógások, na meg persze a futások – árulta el a Pannon Egyetemen diplomázott, 22 éves koráig a vendéglátásban, majd szoftverfejlesztőként dolgozott Gyömrei Máté.

Fotó: torok miklos

Abban leli örömét, ha próbára teheti a képességeit

És ha már a nindzsákkal kezdtük az írásunkat, velük is fejezzük be. Magyarországon néhány éve szünetel – pontosabban az egyik kereskedelmi televízió palettájáról lekerült – a világ egyik legkeményebb erőnléti és ügyességi próbája, noha a műsor népszerű volt, az izgalmak és az emberfeletti produkciók a képernyők elé szegezték az embereket. Ennek állítólag financiális okai vannak, ám a környező országokban továbbra is vannak ilyen versenyek. Ha változna a helyzet, Gyömrei Máté újra megmérettetné magát. Nem a dicsőség, vagy a nyerhető pénzdíj miatt, őt ugyanis nem az motiválja. Ő abban leli örömét, ha próbára teheti a képességeit. Én például hiszek neki, mikor azt fejtegeti, hogy neki a sport valahol a pszichológusa. Ő egy, a korlátjait folyton kereső – és azokat végül legyőző – harcos, aki szereti feszegetni a határait, hogy motivált maradhasson. Neki szemmel láthatóan mindig újabb célokra van szüksége. Talán azért is, mert őt olyan fából faragták, aki egy kiadós edzés után a világot is szebbnek látja. 

 

