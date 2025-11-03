Gyömrei Máté a korlátait keresi, a határait feszegeti

Ugye emlékszünk még a fiatalemberre, aki a televíziók képernyőin keresztül a mi „kis” hősünké vált, mert bár az adásban akadtak nála erősebbek és ügyesebbek, a stresszel ő birkózott meg a legjobban. Gyömrei Máté a Ninja Warrior Hungary első évadában mindenkit maga mögé utasított, a másodikban „csak” döntős, a harmadikban pedig úgy lett második, hogy teljesítette az eseményfolyam grandiózus akadálypályáit, ám a legvégén egy hajszál elválasztotta attól, hogy feljusson a húsz méter magas Mydoryama-ba. Vagyis a finálé után nem tudott adott időn belül felérni a csúcsra. A Liget Boulder, „lánykori” nevén a Veszprémi Falmászó Klub üdvöskéje a sikeres műsorban ezzel együtt úgy nyomkodta a piros gombokat a toronyban, mintha az a világ legtermészetesebb dolga lenne. Az arénában elképesztő teljesítménnyel verekedte magát előre, és nem sok híja volt annak, hogy hivatalosan is nindzsa legyen, magyarán bekerüljön a földkerekség legjobb „árnyharcosai” közé.

Gyömrei Máté szereti a kihívásokat

Már az óvodában kitűnt az átlag feletti mozgásigényével

Az immáron 37 éves sportember már az óvodában kitűnt az átlag feletti mozgásigényével. Később a Simonyi iskola, majd a Jendrassik-Venesz diákjaként tornázott, atletizált, kézilabdázott és focizott, viadalokon, többpróba bajnokságokon és mérkőzéseken adott számot a tudásáról, ahol általában a legjobbak között zárt. Idővel mégis más elfoglaltságot keresett magának. Olyan sportágat, ahol az eredmények megkérdőjelezhetetlenek, és a rendezvényeken pontos képet kaphat arról, hogy hol tart azon a bizonyos úton. Ma is élete egyik legjobb döntésének tartja, hogy a királynék városában majd’ negyedszázada jelentkezett a helyi falmászókör egyik edzésére, hiszen a Padányi iskola tornatermében remek közösségre talált, egy nagy család tagjává vált. Ez lett az igazán neki való sport, ráadásul időről időre újabb csúcsokat hódíthatott meg. Itt lelte meg azt a légkört, ahol pompásan érezhette magát, jóllehet nem elsősorban a diadalok vonzották, hanem, hogy kikapcsolódjanak és együtt legyenek.

A falmászás örök szerelem marad

Miközben számára a falmászás örök szerelem marad, a mászó társaival úgy tíz éve kipróbálta magát a hazánkba akkortájt érkezett Spartan Race eplényi fordulóján, mondván, szeretik az új dolgokat, így hát neveztek, s végigmentek a pályán. Nem is akárhogy, mert ugyan addig nem sokat futottak, de a „majomkodós” részek olyan jól mentek nekik, hogy összesítésben a második helyen végeztek. El is határozták, hogy a debütálásuknak lesz folytatása. A mászó- és konditermi edzéseik mellé felvették a futótréningeket is, hogy később gyorsabban kapkodhassák a lábukat. Persze, különösebb félnivalójuk így sem volt, mivel a mászós részeknél rendre ledolgozták az esetleges lemaradásukat, azonban ők biztosra mentek: nem akartak semmiféle hátránnyal számolni. A folytatásban OCR akadályfutó seregszemléken is tiszteletüket tették, ahol a szervezők szintén természetes és épített akadályokkal törték meg a küzdőteret.