Rémes alakok az Esterházy-kastélyban

A halloweeni jelmezverseny helyszíne a kastély Marionett színháza volt, ahol kicsik és nagyok még a színpadra lépés előtti utolsó másodpercekben is izgatottan tökéletesítették rémisztő sminkjüket, kézzel készített kiegészítőiket és aprólékosan kidolgozott kosztümjeiket. Vámpírok, zombik, boszorkányok és más misztikus, filmes és mesebeli lények léptek színpadra.

Volt, aki a halloweeni jelmezversenyre testvérével érkezett

Fotó: Haraszti Gábor

A halloweeni jelmezversenyt hagyományteremtő szándékkal szervezték

A zsűrinek nehéz dolga volt, hiszen mindenki hatalmas lelkesedéssel készült. A négytagú zsűriben Csukárdi Sándor, Federits Zsófia, Kerti Györgyi és Császár Alexa foglalt helyet. A zsűri elnöke, Csukárdi Sándor a díjátadó során humorosan köszönte meg a részvételt:

– Köszönöm a zsűri nevében ezt a rettentő délutánt. Köszönjük az álmatlan éjszakát, amit okoztatok nekünk! Köszönjük, hogy beöltöztetek, és hogy időt és energiát fordítottatok ebben a rohanó világban egy kis mókára, egy kis jelmezversenyre.

A zsűrinek nehéz dolga volt

Fotó: Haraszti Gábor

A 14 éven aluliak kategóriájában a következő eredmények születtek:

1. hely: Hevesi Nadin és Hevesi Benjamin

2. hely: Kaufmann Blanka

3. hely: Pődör Márk

Asztalos Krisztián jelmeze első helyet ért

Fotó: Haraszti Gábor

A 14 év felettiek között a zsűri így döntött:

1. hely: Asztalos Krisztián

2. hely: Szédelyi Tamás

3. hely: Schmidt Vanda

Harley Quinn kicsiben és nagyban

Fotó: Haraszti Gábor

A szervezők külön megköszönték a felnőttek részvételét is, akik gyermeki lelkesedéssel vetették bele magukat a jelmezkészítésbe és a játékba. A rendezvény bebizonyította, hogy a halloween nemcsak a gyerekek ünnepe – kicsik és nagyok együtt élvezhetik a kreativitás, a játék és a közösség erejét. Az Esterházy-kastély méltó helyszíne volt egy igazán „rettenetes”, mégis felejthetetlen délutánnak.