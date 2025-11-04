2 órája
Rémes alakok az Esterházy-kastélyban
Fergeteges halloweeni jelmezversenyt rendeztek az Esterházy-kastélyban. A félelmetes, mégis vidám hangulatú rendezvényre tizennégy versenyző nevezett 14 év alatti és 14 év feletti kategóriában.
A halloweeni jelmezverseny helyszíne a kastély Marionett színháza volt, ahol kicsik és nagyok még a színpadra lépés előtti utolsó másodpercekben is izgatottan tökéletesítették rémisztő sminkjüket, kézzel készített kiegészítőiket és aprólékosan kidolgozott kosztümjeiket. Vámpírok, zombik, boszorkányok és más misztikus, filmes és mesebeli lények léptek színpadra.
A halloweeni jelmezversenyt hagyományteremtő szándékkal szervezték
A zsűrinek nehéz dolga volt, hiszen mindenki hatalmas lelkesedéssel készült. A négytagú zsűriben Csukárdi Sándor, Federits Zsófia, Kerti Györgyi és Császár Alexa foglalt helyet. A zsűri elnöke, Csukárdi Sándor a díjátadó során humorosan köszönte meg a részvételt:
– Köszönöm a zsűri nevében ezt a rettentő délutánt. Köszönjük az álmatlan éjszakát, amit okoztatok nekünk! Köszönjük, hogy beöltöztetek, és hogy időt és energiát fordítottatok ebben a rohanó világban egy kis mókára, egy kis jelmezversenyre.
A 14 éven aluliak kategóriájában a következő eredmények születtek:
1. hely: Hevesi Nadin és Hevesi Benjamin
2. hely: Kaufmann Blanka
3. hely: Pődör Márk
A 14 év felettiek között a zsűri így döntött:
1. hely: Asztalos Krisztián
2. hely: Szédelyi Tamás
3. hely: Schmidt Vanda
A szervezők külön megköszönték a felnőttek részvételét is, akik gyermeki lelkesedéssel vetették bele magukat a jelmezkészítésbe és a játékba. A rendezvény bebizonyította, hogy a halloween nemcsak a gyerekek ünnepe – kicsik és nagyok együtt élvezhetik a kreativitás, a játék és a közösség erejét. Az Esterházy-kastély méltó helyszíne volt egy igazán „rettenetes”, mégis felejthetetlen délutánnak.