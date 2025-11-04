november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Verseny

19 perce

Rémes alakok az Esterházy-kastélyban

Címkék#Esterházy-kastély#jelmezverseny#halloween

Fergeteges halloweeni jelmezversenyt rendeztek az Esterházy-kastélyban. A félelmetes, mégis vidám hangulatú rendezvényre tizennégy versenyző nevezett 14 év alatti és 14 év feletti kategóriában.

Haraszti Gábor

A halloweeni jelmezverseny helyszíne a kastély Marionett színháza volt, ahol kicsik és nagyok még a színpadra lépés előtti utolsó másodpercekben is izgatottan tökéletesítették rémisztő sminkjüket, kézzel készített kiegészítőiket és aprólékosan kidolgozott kosztümjeiket. Vámpírok, zombik, boszorkányok és más misztikus, filmes és mesebeli lények léptek színpadra. 

Halloweeni jelmezverseny - Szörnyek az Esterházy-kastélyban
Volt, aki a halloweeni jelmezversenyre testvérével érkezett
Fotó: Haraszti Gábor

A halloweeni jelmezversenyt hagyományteremtő szándékkal szervezték

A zsűrinek nehéz dolga volt, hiszen mindenki hatalmas lelkesedéssel készült. A négytagú zsűriben Csukárdi Sándor, Federits Zsófia, Kerti Györgyi és Császár Alexa foglalt helyet. A zsűri elnöke, Csukárdi Sándor a díjátadó során humorosan köszönte meg a részvételt:

– Köszönöm a zsűri nevében ezt a rettentő délutánt. Köszönjük az álmatlan éjszakát, amit okoztatok nekünk! Köszönjük, hogy beöltöztetek, és hogy időt és energiát fordítottatok ebben a rohanó világban egy kis mókára, egy kis jelmezversenyre.

A zsűrinek nehéz dolga volt
Fotó: Haraszti Gábor

A 14 éven aluliak kategóriájában a következő eredmények születtek:
1. hely: Hevesi Nadin és Hevesi Benjamin
2. hely: Kaufmann Blanka
3. hely: Pődör Márk

Asztalos Krisztián jelmeze első helyet ért
Fotó: Haraszti Gábor

A 14 év felettiek között a zsűri így döntött:
1. hely: Asztalos Krisztián
2. hely: Szédelyi Tamás
3. hely: Schmidt Vanda

Harley Quinn kicsiben és nagyban
Fotó: Haraszti Gábor

A szervezők külön megköszönték a felnőttek részvételét is, akik gyermeki lelkesedéssel vetették bele magukat a jelmezkészítésbe és a játékba. A rendezvény bebizonyította, hogy a halloween nemcsak a gyerekek ünnepe – kicsik és nagyok együtt élvezhetik a kreativitás, a játék és a közösség erejét. Az Esterházy-kastély méltó helyszíne volt egy igazán „rettenetes”, mégis felejthetetlen délutánnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu