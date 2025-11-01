november 1., szombat

Halloween

Tök jó kifogás a félelemre

Mostanra kijelenthető, hogy az Egyesült Államokból átvett halloweeni szokások teljesen beépültek a magyar köztudatba is. Jól példázza ezt a vármegye-szerte tartott maskarás felvonulások, csoki és cukorgyűjtések, városok, városrészek, falvak, baráti társaságok közös rendezvényei.

Veol.hu

Október 31-én hirtelen mindenki boszorkány, vámpír vagy legalább egy ijedt kísértet lesz – de persze csak jelmezben. A halloweeni szokások velejárója, hogy október utolsó napján a cukorfogyasztás és az álszörnyek aránya egyaránt az egekbe szökik.

Halloweeni szokások: miért szeretünk megijedni?
Halloweeni szokások: október 31-én sokan öltöznek be
Fotó: Nagy Lajos

Halloweeni szokások: giccs vagy csapatépítő?

A szomszéd gyerekek „Csokit vagy csalunk!”-kal kopogtatnak, mi meg jópofán vigyorgunk, miközben számoljuk, vajon elég lesz-e a készlet a tizedik csoportig. Sokan még mindig idegenkednek tőle: „Ez amerikai dolog, minek nekünk?” – mondják, miközben másnap már Mikulás-csokit vesznek a boltban. A világ amúgy is elég rémisztő tud lenni – néha jobb, ha a szörnyeket magunkra rajzoljuk, mint ha körülöttünk járkálnak.

Tök jó kifogás a félelemre

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

 

