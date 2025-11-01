A csend és a fény előestéje (galéria)

november 1., szombat

A november 1-jei este kellemes, hűvös levegőjében különös béke honol. A temetők ilyenkor fényárban úsznak: Halottak napja előestéjén apró, pislákoló gyertyalángok ezrei világítanak a sírokon.

Halottak napja alkalmán minden pislákoló gyertya egy történetet mesél – valakiről, aki valaha itt élt, szeretett, nevetett, és nyomot hagyott maga után. A gyertyaláng meleg fénye nemcsak a hideg kőlapokat melengeti, hanem a szívek mélyén is újra fellobbantja az emlékezés tüzét.

Halottak napja – Temetői gyertyák és az emlékezés fényei
Halottak napja – a temetői gyertyák fénye őrzi az emlékeket.
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Halottak napja különleges helyet foglal el az évkörben

Ez a nap a csendé, az elmélyülésé, az emlékezésé. Ilyenkor a rohanó mindennapok lelassulnak, és időt szakítunk arra, hogy felidézzük szeretteink arcát, szavait, jelenlétét, ölelését. A sírokhoz vitt virág és a meggyújtott gyertya egyszerre jelképezi a gyászt és a szeretetet: azt, hogy bár a fizikai közelség megszűnt, a lelki kapcsolat örökre megmarad. 

A temetői gyertyák a szeretet és az emlékezés jelképei
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Ez a nap arra is emlékeztet bennünket, milyen fontos megőrizni az emlékeket: elmondani a történeteket, továbbadni a neveket, a mozdulatokat, a közös pillanatokat. Mert amíg emlékezünk, addig valóban velünk maradnak. A gyertyák fénye tehát nem csupán a halottakért lobban fel, hanem az élőkért is. Segít megérteni, hogy a veszteség fájdalma mögött ott rejlik a szeretet, amely soha nem múlik el. Halottak napján mindannyian egy kicsit közelebb kerülünk egymáshoz – és azokhoz is, akikre most emlékezünk.

A csend és a fény előestéje

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

 

 

