Nem kell kimennem a temetőbe, hogy közel érezzem őket

Mindenszentek, amikor a boltok bezárnak, a polcokról lassan eltűnnek a mécsesek, halottak napja után a virágboltokban már karácsonyi díszek sorakoznak, a legtöbben ilyenkor családjukkal együtt indulnak temetőbe. Ám mi van azokkal, akik ezt nem tehetik meg?

Mindenszentek és a halottak napja nem feltétlen csak a temetőről szól

Halottak napja után

November 1-jén hagyomány, hogy a családok mécsest gyújtanak a temetőben. Nekem a hozzátartozóim távol nyugszanak. Így, ha kimegyek, akkor sem láthatom a sírjaikat. Ugyan a mécsesek fénye szép, de csak sodródnék a tömegben. Talán éppen ezért érzem úgy, van fontosabb is a koszorúknál, a mindenszentek ennél több. Hiszen a síron a virágok elhervadnak. Sokan mégis kötelességből indulnak el, vagy azért, mert tartanak attól, mit gondolának mások, ha nem mennének, vagy azért, mert ez a szokás. Pedig az emlékezés sokféle formát ölthet. Van, aki fát ültet, de lehet akár egy séta is a természetben, egy olyan helyre, ahová ő is szeretett járni. Ugyanúgy egy régi dalunk vagy egy fényképünk is a közös pillanatainkra emlékeztet.

Lehet, hogy nem megyek ki a temetőbe, amikor az lenne az elvárás. Gyertyát gyújtok otthon, és elmondok egy imát, vagy egyszerűen gondolatban idézem fel azt, akit elveszítettem. Nem a koszorúban rejlik az emlékezés lényege, hanem abban, hogy a szívemben adjak helyet azoknak, akiket elveszítettem. Mert hiányoznak.