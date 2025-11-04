Program
2 órája
Helytörténeti előadás a Bakony fővárosában
A Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület szeretettel várja az emlékezőket és az érdeklődőket november 7-én, pénteken 17 órakor a zirci városháza dísztermébe, Répás József helytörténeti kutató Emlékezés és emlékeztetés – Zirc 1945-2025 című előadására.
A téma Zirc újjáépítése.
