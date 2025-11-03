Erős fordulat köszönti a hetet, ilyen lesz az időjárás Veszprém vármegyében

Hétfői időjárás: a nyugati vármegyékben már kora reggel bevonul a felhőzet, és napközben egyre többfelé elered az eső. A délutáni órákban az ország középső és keleti területein is borongós, esős idő várható - írja a Köpönyeg.

A hétfői időjárás nem lesz unalmas a Bakonyban

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A hétfői időjárás nem lesz unalmas a Bakonyban

Hűvösen és szelesen indul a hét november 3-án, de a nap végére újabb fordulat jöhet az időjárásban. Estére a nyugati országrészben fokozatosan felszakadozik a felhőzet, de az erős északnyugati szél még kitart. A hőmérséklet 10–15 °C között alakul, a szél miatt azonban hűvösebbnek érezhetjük a levegőt.

Kedden a ködfoltok feloszlása után a nyugati tájakon már több napsütés várható, keleten felhősebb, de szárazabb idő ígérkezik.

A Tiszántúlon előfordulhat kisebb eső, a hőmérséklet 14 fok körül tetőzik.

A Tiszántúlon előfordulhat kisebb eső, a hőmérséklet 14 fok körül tetőzik. Szerdán a változóan felhős, csapadékmentes időjárás tér vissza. A nappali csúcshőmérséklet 11–16 °C között várható, ami már kellemesebb őszi napokat ígér.

Figyelmeztetés: erős szél és csúszós utak Veszprém vármegyében

Az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás-előrejelzése szerint a hétfői napon többfelé erős, helyenként viharos északnyugati szél fújhat. A csapadékos szakaszokon a nedves útburkolat miatt megnő a csúszásveszély, különösen a Dunántúlon és a középső megyékben. A reggeli órákban párásság és gyenge köd is kialakulhat, ezért a korán indulóknak fokozott figyelmet javasolnak a közlekedésben.

Tippek a napra

Reggel réteges öltözet javasolt, erős szél és nedves idő várható.

Autósoknak: csúszós útszakaszokra és széllökésekre számítsanak.

Aki biciklivel vagy motorral közlekedik, kerülje a nyílt, szeles területeket.

Összefoglalás

A hétfői időjárás borús, szeles és esős lesz, a hőmérséklet 10–15 °C között alakul. Kedden már több napsütés és mérséklődő szél várható, szerdán pedig száraz, kellemesebb őszi idő tér vissza. A hét tehát zord hangulatban indul, de fokozatos javulás jön a hét közepére.