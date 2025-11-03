november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hód Hold "Beaver Moon"

2 órája

Jön az év legnagyobb és legfényesebb teliholdja, a Hód Szuperhold!

Címkék#novemberi#Hód Hold#Hód Szuperhold#The Beaver#moon#égbolt

November 5-én este elérkezik az év legnagyobb és legfényesebb teliholdja, a Hód Szuperhold. A Hold ezúttal nemcsak az égboltot, de a testet és lelket is új ritmusra hangolja: lassításra, elengedésre és a belső fény megőrzésére tanít.

Bogdán Katalin

Hód Hold "Beaver Moon": Az égbolt ritkán tartogat olyan látványos és szimbolikus pillanatot, mint a novemberi Hód Szuperhold. A csillagászok szerint ez lesz 2025 legfényesebb és legnagyobb teliholdja, amikor a Hold perigeum-közelbe ér, vagyis a Földhöz legközelebbi pontján halad el. Ennek köszönhetően akár 14%-kal nagyobbnak és 30%-kal fényesebbnek láthatjuk, mint más teliholdakat – különösen, ha naplemente után egy órával figyeljük meg, amikor alacsonyan jár és aranyló fényt ölt.

A Hód Hold "Beaver Moon" november 5-én esz látható a veszprémi égbolton
A Hód Hold "Beaver Moon" november 5-én lesz látható a veszprémi égbolton
Forrás: nationalgeographic.com

A Hód Hold "Beaver Moon" története

A novemberi telihold a hagyomány szerint „Beaver Moon”, azaz Hód Hold néven ismert, miután az észak-amerikai őslakosok és telepesek így nevezték el azt az időszakot, amikor a hódok gátat építenek, az emberek pedig a télre készülve összegyűjtik és megőrzik energiáikat. Idén, 2025-ben ezt a novemberi Hód Holdat Hód Szuperholdnak hívják, mert a telihold idején a Hold közel van a Földhöz, ezért nagyobbnak és fényesebbnek látszik.

Mi a csillagászati és a spirituális üzenete a novemberi Hód Szuperholdnak?

A Hold ezúttal a Bika jegyében jár, és a Jang Föld Tigris napjával együtt erősíti a stabilitást, a gyökerezettséget és a belső tisztánlátást. Ez a telihold különösen alkalmas az elengedésre, megőrzésre és a belső tüzek kordában tartására. A Jin Tűz Disznó hónap hivatalosan november 7-én kezdődik, de az áthangolódás már a Hód Hold idején is érezhető. A külső aktivitást lassan felváltja a belső csend, elmélyülés, és fokozatosan észrevesszük a finom rezdüléseket, környezetünk változásait. Ez az érzékeny állapot sokakat visszavezethet a múlt emlékeihez is – akár el nem gyászolt helyzetekhez, szeretteink elvesztésének fájdalmához. Az elengedés ebben az időszakban különösen fontos: a telihold segíti a belső tisztulást. Az asztrológiai képletben Kígyó, Disznó, Majom, Tigris, Jang Víz, Jin Víz vagy Jin Tűz elemekkel rendelkezők számára ez a hónap intenzívebb érzelmi reakciókat hozhat, ők még inkább érzékenyek lehetnek a környezetükre és saját belső folyamataikra.

Így készülj fel a novemberi energiákra:

A Royal Observatory csillagásza, Dr. Edward Bloomer szerint:

A Hód Hold mindig a természet ritmusának visszatérését jelképezi. A tél közeledtével a fény és sötétség aránya újra egyensúlyba kerül, a Hold pedig emlékeztet arra, hogy a csendnek is van ciklusa.

Ekkor láthatjuk Veszprémben a Hód Szuperholdat

Az égi jelenséget a Sky News szerint 19:20 (UTC) körül érhetjük tetten a legteljesebb pompájában, a National Geographic a „tél kapujának arany szuperholdjaként” ír róla. A Hód Szuperhold (Beaver Moon) 2025. november 5‑én 13:19 UTC időpontban éri el a teljességét.

Magyar idő (CET) szerint ez 14:19‑kor történik – tehát kb. délután kettő körül (amikor nálunk még világos van), a Hold estére már felkel és továbbra is kerek, teli formájában ragyog majd.

A teliholdat a legtöbben a holdkelte körüli időszakban látják a leglátványosabbnak, amikor még alacsonyan van a horizonton, és nagyobbnak, sárgás-arany színűnek tűnik a légkör fénytörése miatt. Ez a látványos optikai hatás általában naplemente után egy órával figyelhető meg a legjobban. Tehát ha tiszta az ég, november 5-én késő délutántól estig bármikor érdemes az égre nézni!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu