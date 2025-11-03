Jön az év legnagyobb és legfényesebb teliholdja, a Hód Szuperhold!

Hód Hold "Beaver Moon": Az égbolt ritkán tartogat olyan látványos és szimbolikus pillanatot, mint a novemberi Hód Szuperhold. A csillagászok szerint ez lesz 2025 legfényesebb és legnagyobb teliholdja, amikor a Hold perigeum-közelbe ér, vagyis a Földhöz legközelebbi pontján halad el. Ennek köszönhetően akár 14%-kal nagyobbnak és 30%-kal fényesebbnek láthatjuk, mint más teliholdakat – különösen, ha naplemente után egy órával figyeljük meg, amikor alacsonyan jár és aranyló fényt ölt.

A Hód Hold "Beaver Moon" november 5-én lesz látható a veszprémi égbolton

Forrás: nationalgeographic.com

A Hód Hold "Beaver Moon" története

A novemberi telihold a hagyomány szerint „Beaver Moon”, azaz Hód Hold néven ismert, miután az észak-amerikai őslakosok és telepesek így nevezték el azt az időszakot, amikor a hódok gátat építenek, az emberek pedig a télre készülve összegyűjtik és megőrzik energiáikat. Idén, 2025-ben ezt a novemberi Hód Holdat Hód Szuperholdnak hívják, mert a telihold idején a Hold közel van a Földhöz, ezért nagyobbnak és fényesebbnek látszik.

Mi a csillagászati és a spirituális üzenete a novemberi Hód Szuperholdnak?

A Hold ezúttal a Bika jegyében jár, és a Jang Föld Tigris napjával együtt erősíti a stabilitást, a gyökerezettséget és a belső tisztánlátást. Ez a telihold különösen alkalmas az elengedésre, megőrzésre és a belső tüzek kordában tartására. A Jin Tűz Disznó hónap hivatalosan november 7-én kezdődik, de az áthangolódás már a Hód Hold idején is érezhető. A külső aktivitást lassan felváltja a belső csend, elmélyülés, és fokozatosan észrevesszük a finom rezdüléseket, környezetünk változásait. Ez az érzékeny állapot sokakat visszavezethet a múlt emlékeihez is – akár el nem gyászolt helyzetekhez, szeretteink elvesztésének fájdalmához. Az elengedés ebben az időszakban különösen fontos: a telihold segíti a belső tisztulást. Az asztrológiai képletben Kígyó, Disznó, Majom, Tigris, Jang Víz, Jin Víz vagy Jin Tűz elemekkel rendelkezők számára ez a hónap intenzívebb érzelmi reakciókat hozhat, ők még inkább érzékenyek lehetnek a környezetükre és saját belső folyamataikra.

Így készülj fel a novemberi energiákra: