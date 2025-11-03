2 órája
Jön az év legnagyobb és legfényesebb teliholdja, a Hód Szuperhold!
November 5-én este elérkezik az év legnagyobb és legfényesebb teliholdja, a Hód Szuperhold. A Hold ezúttal nemcsak az égboltot, de a testet és lelket is új ritmusra hangolja: lassításra, elengedésre és a belső fény megőrzésére tanít.
Hód Hold "Beaver Moon": Az égbolt ritkán tartogat olyan látványos és szimbolikus pillanatot, mint a novemberi Hód Szuperhold. A csillagászok szerint ez lesz 2025 legfényesebb és legnagyobb teliholdja, amikor a Hold perigeum-közelbe ér, vagyis a Földhöz legközelebbi pontján halad el. Ennek köszönhetően akár 14%-kal nagyobbnak és 30%-kal fényesebbnek láthatjuk, mint más teliholdakat – különösen, ha naplemente után egy órával figyeljük meg, amikor alacsonyan jár és aranyló fényt ölt.
A Hód Hold "Beaver Moon" története
A novemberi telihold a hagyomány szerint „Beaver Moon”, azaz Hód Hold néven ismert, miután az észak-amerikai őslakosok és telepesek így nevezték el azt az időszakot, amikor a hódok gátat építenek, az emberek pedig a télre készülve összegyűjtik és megőrzik energiáikat. Idén, 2025-ben ezt a novemberi Hód Holdat Hód Szuperholdnak hívják, mert a telihold idején a Hold közel van a Földhöz, ezért nagyobbnak és fényesebbnek látszik.
Mi a csillagászati és a spirituális üzenete a novemberi Hód Szuperholdnak?
A Hold ezúttal a Bika jegyében jár, és a Jang Föld Tigris napjával együtt erősíti a stabilitást, a gyökerezettséget és a belső tisztánlátást. Ez a telihold különösen alkalmas az elengedésre, megőrzésre és a belső tüzek kordában tartására. A Jin Tűz Disznó hónap hivatalosan november 7-én kezdődik, de az áthangolódás már a Hód Hold idején is érezhető. A külső aktivitást lassan felváltja a belső csend, elmélyülés, és fokozatosan észrevesszük a finom rezdüléseket, környezetünk változásait. Ez az érzékeny állapot sokakat visszavezethet a múlt emlékeihez is – akár el nem gyászolt helyzetekhez, szeretteink elvesztésének fájdalmához. Az elengedés ebben az időszakban különösen fontos: a telihold segíti a belső tisztulást. Az asztrológiai képletben Kígyó, Disznó, Majom, Tigris, Jang Víz, Jin Víz vagy Jin Tűz elemekkel rendelkezők számára ez a hónap intenzívebb érzelmi reakciókat hozhat, ők még inkább érzékenyek lehetnek a környezetükre és saját belső folyamataikra.
Így készülj fel a novemberi energiákra:
A Royal Observatory csillagásza, Dr. Edward Bloomer szerint:
A Hód Hold mindig a természet ritmusának visszatérését jelképezi. A tél közeledtével a fény és sötétség aránya újra egyensúlyba kerül, a Hold pedig emlékeztet arra, hogy a csendnek is van ciklusa.
Ekkor láthatjuk Veszprémben a Hód Szuperholdat
Az égi jelenséget a Sky News szerint 19:20 (UTC) körül érhetjük tetten a legteljesebb pompájában, a National Geographic a „tél kapujának arany szuperholdjaként” ír róla. A Hód Szuperhold (Beaver Moon) 2025. november 5‑én 13:19 UTC időpontban éri el a teljességét.
Magyar idő (CET) szerint ez 14:19‑kor történik – tehát kb. délután kettő körül (amikor nálunk még világos van), a Hold estére már felkel és továbbra is kerek, teli formájában ragyog majd.
A teliholdat a legtöbben a holdkelte körüli időszakban látják a leglátványosabbnak, amikor még alacsonyan van a horizonton, és nagyobbnak, sárgás-arany színűnek tűnik a légkör fénytörése miatt. Ez a látványos optikai hatás általában naplemente után egy órával figyelhető meg a legjobban. Tehát ha tiszta az ég, november 5-én késő délutántól estig bármikor érdemes az égre nézni!