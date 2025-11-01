Már egy csésze gyógytea is segíthet a betegségek ellen

Mi a kapcsolat a bélrendszer és az immunerősítés között?

A bélflóra egyensúlya közvetlenül hat az immunrendszer működésére. Ha az emésztés és az anyagcsere harmonikusan működik, a szervezet természetes védekezőképessége is erősebbé válik. A gyógynövények, mint a mezei katáng vagy a benedekfű, természetes módon támogatják a bélflóra helyreállítását, így közvetve az immunerősítésben is szerepet játszanak a betegségek elkerülése mellett.