Már egy csésze gyógytea is segíthet a betegségek ellen
Tuti tippünk van a betegségek megelőzésére a gyógynövények erejével. Mekler Judit fitoterapeuta elárulta, hogyan készíthető el a hatásos immunerősítő teakeverék.
A természet legjavával támogathatjuk szervezetünket a hideg hónapokban. Számos gyógynövény segíthet az őszi-téli időszakban a betegségek elleni védekezésben. Mekler Judit természetgyógyász-fitoterapeuta immunerősítő teakeveréke olyan hazai gyógynövényekből áll, amelyek természetes módon támogatják a szervezet védekezőképességét és az ásványi anyagok pótlását.
Az immunerősítő teakeverék gyógynövényei
- Csalán: a csalántea hatása vértisztító, vizelethajtó és anyagcsere-serkentő, segíti a szervezet méregtelenítését.
- Mezei zsurló: a zsurló vértisztító, vizelethajtó, anyagcsere-serkentő, immunerősítő, hozzájárul a szervezet regenerálódásához.
- Benedekfű: a benedekfű emésztésjavító, étvágyfokozó, különösen hasznos legyengült, betegségből lábadozó szervezet esetén.
- Mezei katáng: a katáng ásványi anyagokban gazdag, inulint tartalmaz, védi a bélflórát és közvetve erősíti az immunrendszert.
Már egy csésze tea is segíthet a bélflóra egyensúlyának helyreállításában és az immunrendszer támogatásában.
Mi a kapcsolat a bélrendszer és az immunerősítés között?
A bélflóra egyensúlya közvetlenül hat az immunrendszer működésére. Ha az emésztés és az anyagcsere harmonikusan működik, a szervezet természetes védekezőképessége is erősebbé válik. A gyógynövények, mint a mezei katáng vagy a benedekfű, természetes módon támogatják a bélflóra helyreállítását, így közvetve az immunerősítésben is szerepet játszanak a betegségek elkerülése mellett.
A gyógynövénytea receptje és elkészítése:
- 2 rész csalánlevél
- 1 rész mezei zsurló
- 1 rész benedekfű
- 1 rész mezei katáng
Egy evőkanálnyi immunerősítő teakeveréket forrázzunk le 2,5 dl vízzel, majd 10 perc áztatás után szűrjük le. Naponta 1–2 csészével fogyasztható, kúraszerűen 3–4 héten át.
Ez a természetes immunerősítő gyógytearecept a fitoterápia alapelveire épül. Segíti az ásványianyag-pótlást, támogatja a szervezet méregtelenítését és hozzájárul az immunrendszer egészséges működéséhez az őszi-téli időszakban.
A fitoterápia természetes immunerősítő kúraként történő alkalmazása nem helyettesíti az orvosi diagnózist és kezelést. Krónikus betegség, gyógyszeres terápia vagy allergia esetén mindenképpen konzultáljunk háziorvossal vagy szakorvossal, mielőtt gyógynövényes készítményeket alkalmaznánk.
