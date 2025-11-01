14 perce
In memoriam Ágh István (1938–2025)
Életének nyolcvannyolcadik évében, 2025. október 19-én itt hagyott bennünket Ágh István Kossuth- és József Attila-díjas lírikusunk, a Nemzet Művésze; a Veszprém vármegyei, iszkázi születésű magyar patrióta, a száz esztendeje világra jött „költőfejedelem”, Nagy László (1925–1978) öccse, Tapolca egykori diákja. Pápához is kötődött, egy ideig a városban járt óvodába, a Zöldfa (ma Világos) utcában, egy szoba-konyhás lakásban élt nagymamája védőszárnyai alatt testvéreivel és más rokongyerekekkel együtt. Később többször is visszalátogatott, és nem egy könyvében vallott itteni emlékeiről.
Előszeretettel forgattam gyermekkoromban – de még ma is – a Hányat nézek a naptárban? című kötetet, Ágh István ízes nyelven elmesélt sztorijait a régi magyar faluról, a néhai egyszerű, dunántúli emberek munkás hétköznapjairól, ünnepeiről, népszokásairól, amelyeket Würtz Ádám (1927–1994) Munkácsy Mihály-díjas, érdemes művész szép, színes, részletgazdag illusztrációi szemléltetnek. Aztán most is itt van tőlem karnyújtásnyira a Kidöntött fáink suttogása, mely múlt-, család- és helytörténet lírai, dokumentarista képekben bátyjával közös hátteréről, felmenőikről, gyermek- és ifjúkorukról. Kedvencem az ugyancsak szociografikus Dani uraságnak. Ennek lapjairól szintén a szülőföld ismerhető meg, azonban furcsa módon annak címezve a papírra vetetteket, aki e régiónak neves fia volt: az 1776 és 1836 között élt „legnagyobb magyar görög költőnek”, Berzsenyi Dánielnek, vagyis Dani uraságnak. „Tapasztalataimat a költőnek mondom el, neki beszélgetek jelenről, múltról, a lehetséges jövőről: mi van ott, miként élnek, gondolkodnak földijei? Efféle írásban legfőbb kalauzom a szeretet otthonossága: elvezet a szívekhez, eltölt kedéllyel, bizalommal és jóakarattal. Az élet melegét szándékoztam közvetíteni, mely inkább fölfedezésre vár mostanában, mint a szociográfia hagyományos tárgyai” – írta kötetéről Ágh István.
Igen, az élet melegét szándékozta közvetíteni – talán ezzel is összefoglalható az Ágh István-i életmű. Dobri Imre irodalomtörténész viszont a következőket emelte ki: „Alkonyat című költeményének záró sorai egész költészetére jellemző módon egy megkapóan egyszerű és mégis oly sejtelmes képbe sűrítve fogalmazzák meg a lét egyszeri és mégis egyetemes könnyűségét, mely számára nemhogy elviselhetetlen, hanem épp ellenkezőleg, egyfajta természetes és magától értetődő állapotként és létélményként jelenik meg: »mindnyájunkra egy nap alkonyodik, / azon túl minden másképpen igaz, / az üdvözlésen át a búcsúig, / akár egy naplemente, annyi csak.«”
„Olyan élhető túlvilágra vágyom, / hol velem lakik, akit szeretek, / és boldog emlékeim sugarában / élvezhetem az örökéletet…” (Ágh István: A halhatatlanság próbája – részlet)
Sokan vagyunk még itt hosszabb-rövidebb időn keresztül átutazóban ezen az árnyékvilágon, akik az olvasmányélmények, a vele való találkozások, beszélgetések alapján boldogan fogunk Ágh Istvánra emlékezni. Borzasztóan fog hiányozni, de üzenet-művei mindig is velünk lesznek! Isten nyugosztalja Ágh Istvánt!
Kerecsényi Zoltán, a pápai Petőfi Városbarát Egylet ügyvivője
Részlet Ágh István Üres bölcsőnk járása című vallomáskötetéből, pápai vonatkozású emlékeiből:
„Kis tízórais kosaramat a vállamra akasztotta a nagymama, és [Herz] Vera, aki igazi városi lány volt, megfogta a kezemet, úgy mentünk a zárda óvodája felé. Kis utcákon át odaértünk valami rózsaszín, tornyos, magas épülethez, aminek olyan hosszú, sötét folyosói voltak, mint a pokol tornácának, s a végén látszott egy csöppnyi fény. Ahogy mentünk az utcán, apró házak előtt szakállas öregemberek ültek, kabátjukon csillag sárgállott. Én azt hittem, kitüntetés. Megkérdeztem a felnőttektől, de ők nem szóltak semmit. Mit mondhattak volna az ötéves gyereknek? Ma már tudom, szégyelltek róla beszélni. Katonák énekeltek a teherautókon. Háború volt…
Húsz év után láttam újra a várost. Akkor már mindent tudtam róla. Még azt is, miért éppen a Zöldfa utcában bérelték szüleim azt a lakást testvéreimnek. Mert oda vezetett a mi országutunk, a városszél falusias környezetébe. Amit régen nagynak láttam, most kicsinek tűnik, még az apácazárda is olyan szerény és kopott egyemeletes épület. Az apácák nagy, fehér fityulája talán fölszállt az égbe, arra való is volt, ha fújt a szél, mindig föl akart repülni.
Bátyám a református kollégiumba járt, nővérem az apácákhoz. Sok diáktársukról beszéltek, képzősökről is, akik a tanítóképzőbe jártak. Internátus – hallottam az ismeretlen, furcsa szót. A kollégistáknak bordó bársony Bocskai-sapkája volt, peremén aranyzsinór, a jelvényén szederfa fehér mezőben, úgy, mintha gyökerestül a levegőben lógna. Büszkén mondták a diákok: »Én a reformátusoknál járok.« Joguk is volt rá. Pápa a dunántúli reformáció központja. 1531-ben már állt iskolája. Képzelem, valami reformált gazdag ember házában, hiszen a múlt századi épület a mostanihoz képest is milyen szerény. Ahol iskolát alapítottak, ott a szellemi élet fölvirágzott. Ez a reformációra különösen jellemző. Az iskola odavonzotta a nyomdászokat. A nyomda meg a hitvédelem, a kultúra forrása lett, különösen abban az időben. S magyarul kellett nyomtatni, hiszen a szavak a népnek szóltak.”
