In memoriam Ágh István (1938–2025)

Előszeretettel forgattam gyermekkoromban – de még ma is – a Hányat nézek a naptárban? című kötetet, Ágh István ízes nyelven elmesélt sztorijait a régi magyar faluról, a néhai egyszerű, dunántúli emberek munkás hétköznapjairól, ünnepeiről, népszokásairól, amelyeket Würtz Ádám (1927–1994) Munkácsy Mihály-díjas, érdemes művész szép, színes, részletgazdag illusztrációi szemléltetnek. Aztán most is itt van tőlem karnyújtásnyira a Kidöntött fáink suttogása, mely múlt-, család- és helytörténet lírai, dokumentarista képekben bátyjával közös hátteréről, felmenőikről, gyermek- és ifjúkorukról. Kedvencem az ugyancsak szociografikus Dani ​uraságnak. Ennek lapjairól szintén a szülőföld ismerhető meg, azonban furcsa módon annak címezve a papírra vetetteket, aki e régiónak neves fia volt: az 1776 és 1836 között élt „legnagyobb magyar görög költőnek”, Berzsenyi Dánielnek, vagyis Dani uraságnak. „Tapasztalataimat a költőnek mondom el, neki beszélgetek jelenről, múltról, a lehetséges jövőről: mi van ott, miként élnek, gondolkodnak földijei? Efféle írásban legfőbb kalauzom a szeretet otthonossága: elvezet a szívekhez, eltölt kedéllyel, bizalommal és jóakarattal. Az élet melegét szándékoztam közvetíteni, mely inkább fölfedezésre vár mostanában, mint a szociográfia hagyományos tárgyai” – írta kötetéről Ágh István.

Ágh István dedikálja kötetét Kerecsényi Zoltánnak Iszkázon 2010 júliusában

Fotó: családi

Igen, az élet melegét szándékozta közvetíteni – talán ezzel is összefoglalható az Ágh István-i életmű. Dobri Imre irodalomtörténész viszont a következőket emelte ki: „Alkonyat című költeményének záró sorai egész költészetére jellemző módon egy megkapóan egyszerű és mégis oly sejtelmes képbe sűrítve fogalmazzák meg a lét egyszeri és mégis egyetemes könnyűségét, mely számára nemhogy elviselhetetlen, hanem épp ellenkezőleg, egyfajta természetes és magától értetődő állapotként és létélményként jelenik meg: »mindnyájunkra egy nap alkonyodik, / azon túl minden másképpen igaz, / az üdvözlésen át a búcsúig, / akár egy naplemente, annyi csak.«”

„Olyan élhető túlvilágra vágyom, / hol velem lakik, akit szeretek, / és boldog emlékeim sugarában / élvezhetem az örökéletet…” (Ágh István: A halhatatlanság próbája – részlet)