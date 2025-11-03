november 3., hétfő

Technikai eszközök átcsoportosítása

1 órája

Katonák lepik el a 8-as utat, fontos kérést intéztek minden autóshoz

Címkék#MH Klapka György 1 Páncélosdandár#konvoj#útvonal

Három napon át katonai járművek, konvojok fogják ellepni a 8-as főutat, ezért a Magyar Honvédség az autósok fokozott figyelmét és türelmét kérik.

Szilas Lilla

A MH Klapka György 1. Páncélosdandár osztotta meg a Facebook-oldalán, hogy a dandár technikai eszközök átcsoportosítását végzi az elkövetkezendő napokban, ami miatt az autósoknak fokozott óvatossággal kell közlekedniük a katonai konvojok közelében. 

A 8-as úton katonai konvojokra kell számítani
A 8-as úton katonai konvojokra kell számítani 
Fotó: Shutterstock

A technikai eszközök átcsoportosításának útvonala a következőképpen alakul: Tata, laktanya–Tata–Gánt-Zámoly–Székesfehérvár–8 sz. út–83 sz. út–MH Központi Gyakorló- és Lőtér (Újmajor-tábor, Camp Croft)

Katonai konvojok a 8-as úton

Első alkalommal november 6-án, csütörtökön 11.30 és 18 óra között találkozhatunk katonai járművekkel az utakon, majd november 8-án 9 és 18 óra között, végül november 9-én 9 és 18 óra között.

Kérjük, hogy a katonai járművek, konvojok közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek,
mivel azok mérete és sebessége, valamint a konvojok hossza és haladásuk módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól.

írják a posztban. 

A MH Klapka György 1. Páncélosdandár biztosította az érintetteket arról, hogy a Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát.

 

