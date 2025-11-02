Kínai horoszkóp: halottak napján megnyílik a lélek kapuja, különleges energiák jönnek a novemberi Jin Tűz Disznó havában!

Kínai horoszkóp: A Jang Tűz Kutya hónap után a novemberi Jin Tűz Disznó energiája szinte szürreálisnak tűnhet. Októberben még pontos irányaink voltak: tudtuk, mit akarunk, és sokan közülünk el is értük céljainkat; a tervek, amiket szőttünk megvalósultak valamilyen formában. A novemberi időszak azonban teljesen más minőséget hoz, a külső cselekvést felváltja a belső munka, az elmélyülés és az önreflexió. Hirtelen a fejünkben kezdünk el élni, gondolataink és érzéseink hálójában. Már halottak napján is belénk szivárog ez a csöndes, misztikus energia, mintha a természet is arra hívna, hogy megálljunk egy pillanatra, és befelé figyeljünk. Ez az időszak sokaknál a búcsú és az emlékezés ideje, amikor elhunyt szeretteink felidézése kerül előtérbe. A Jin Tűz Disznó hónap hivatalosan november 7-én indul, de az áthangolódás már elkezdődött, a külső tevékenységeket lassan felváltja a belső csend és a gondolati elmélyülés. Észrevesszük a legapróbb rezdüléseket, a környezet finom változásait, ami sokkal érzékenyebbé is tehet bennünket. Ebben a nyitottabb állapotban könnyen visszakanyarodhatunk egy-egy múltbéli emlékhez, helyzethez, akár egy szerettünk elvesztésének fájdalmához is. November 5-én Hód telihold köszönt ránk, ami ugyancsak segíti majd ezt az elmélyülést és az elengedést. Akiknek van Kígyó, Disznó, Majom, Tigris vagy Jang Víz, Jin Víz, Jin Tűz a képletében, különösen érzékenyek lehetnek ebben a hónapban.

2025. novemberi kínai horoszkóp – Halottak napján megnyílik a lélek kapuja, különleges energiákat hoz a Jin Tűz Disznó havában

Fotó: illusztráció

A novemberi kínai horoszkóp szerint felfokozott érzelmek jönnek

Fontos, hogy ebben az időszakban gyengéden bánjunk önmagunkkal, és felismerjük, hogy a felfokozott érzelmek vihara nem feltétlenül maga a valóság. A Kígyó-Disznó oppozíciója arra tanít, hogyan őrizzük meg lelki egyensúlyunkat, még akkor is, ha felerősödnek az érzelmek vagy idealizálni kezdünk valamit vagy valakit.

Mivel továbbra is a Jin Fa Kígyó évében járunk, amely a tanulásról, a belső bölcsesség megleléséről szól, ez a hónap tökéletes lehetőség arra, hogy az elmélyülésből ne rágódás, hanem valódi fejlődés szülessen. A múlt helyett vagy annak nyomán irányítsuk figyelmünket a tanulásra, a belső csend megteremtésére, a meditációra, ami lehetőséget ad arra, hogy újra kapcsolatba lépjünk saját belső erőnkkel.