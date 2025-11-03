Pápai szakemberek a közétkeztetés élvonalában

– Keressük Magyarország legkedveltebb közétkeztetésben dolgozó szakembereit – olvasható a pályázat, külön öröm, hogy két pápai szakember is bekerült a döntősök közé: Mihali Lilla a Legkedveltebb dietetikus élelmezésvezető (kórházi élelmezés); Gerdenics Lászlóné, Terike pedig a Legkedveltebb szakács (kórházi étkeztetés) kategóriában kapott jelölést.

A pápai kórházból két, közétkeztetésben dolgozó szakember is esélyes az elismerésre

Fotó: archív/veol.hu

A közétkeztetésben dolgozó szakemberek évtizedek óta a betegek ellátását segítik

Mindketten a Pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő elismert munkatársai, akik elhivatottságukkal és szakmai tudásukkal évek óta bizonyítják: a közétkeztetésben is lehet szívvel-lélekkel dolgozni.

Mihali Lilla több mint 40 éve dolgozik az egészségügyben

Forrás: merokanal.hu

Mihali Lilla

Mihali Lilla több mint 40 éve dolgozik az egészségügyben, ebből 35 éve élelmezésvezetőként. Munkáját precizitás, szakmai tudás és emberség jellemzi. Dietetikusként mindig szem előtt tartotta, hogy a gyógyulás nemcsak a gyógyszereken múlik, hanem a táplálkozáson is. Részt vett egészségfejlesztési programokban, oktatott hátrányos helyzetűeket, szakácsokat, dietetikus hallgatókat, és vizsgafelügyelőként is segíti a jövő szakembereit. Kollégái tisztelik türelmét, tapasztalatát és elhivatottságát, mely példát mutat a fiatalabb generációnak.

Gerdenics Lászlóné szeretettel és elhivatottsággal végzi munkáját

Forrás: merokanal.hu

Gerdenics Lászlóné

Gerdenics Lászlóné, vagy ahogy mindenki ismeri, Terike, nap mint nap szívét-lelkét beleadja abba, amit főz. Az ő konyhájában az étel nemcsak táplálék, hanem törődés és szeretet is. Kollégái elismeréssel beszélnek jókedvéről, segítőkészségéről és kitartásáról. Munkája megmutatja, hogy a közétkeztetésben is lehet művészetet, gondoskodást és emberséget vinni minden egyes adag ételbe.

Szavazzunk a pápai szakemberekre!

A szavazásra november 19-ig van lehetőség. Most rajtunk a sor, hogy támogassuk a pápai jelölteket, és együtt segítsük őket abban, hogy országos elismerést kapjanak. Szavazzunk együtt, hogy Mihali Lilla és Gerdenics Lászlóné neve ott legyen Magyarország legkedveltebb, a közétkeztetésben dolgozó szakemberei között! Mihali Lillára szavazni ITT lehet, Gerdenics Lászlónét IDE kattintva lehet támogatni.