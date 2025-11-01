november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
KRESZ-teszt

1 órája

Ezt a kereszteződést sokan elrontják – Te tudod, mi a helyes áthaladási sorrend?

Címkék#kresz teszt#sorrend kresz#válasz#autó#sofőr

Négy autó, egy szabály, és rengeteg hibás döntés. Mutatunk egy forgalmi helyzetet, amely megtévesztően egyszerűnek tűnik, de csak az tudja helyesen megoldani, aki valóban ismeri a KRESZ-t. Te közéjük tartozol?

KRESZ-teszt: Találkozik négy jármű egy útkereszteződésben, mind más irányba indulna tovább. Mégis a legtöbben rosszul ítélik meg, ki haladhat át először. Itt most kiderül, mennyire vagy otthon a közlekedési szabályokban!

KRESZ-teszt: Mi a helyes áthaladási sorrend ebben a kereszteződésben?
KRESZ-teszt: Mi a helyes áthaladási sorrend ebben a kereszteződésben?
Forrás: KRESZ TV

KRESZ-teszt: Mi a helyes áthaladási sorrend ebben a kereszteződésben?

A: C – D – A – B
B: D – A – C – B
C: C – A – D – B
D: A – C – B – D

Így döntheted el a helyes áthaladási sorrendet:

A KRESZ világosan kimondja: egy egyenrangú kereszteződésben először az a jármű haladhat át, amelyik jobbra kis ívben kanyarodik, hiszen neki nincs senki felé elsőbbségadási kötelezettsége. Ezután következhet az a sofőr, akinek a jobb keze felől nem érkezik másik jármű, tehát neki sem kell senkit elengednie.

Ebben a helyzetben: C (sárga) kanyarodik jobbra kis ívben, ő biztosan elsőként halad át, ezután A (kék) jön, mert neki a jobb oldalról már nem jön senki, a harmadik a D (zöld) autó, akinek most már A nem akadályozza az útját, B (piros) marad utoljára, hiszen balra kanyarodva több járművet is keresztez.

Tehát a helyes sorrend: C – A – D – B (azaz a C válasz).

Tanulj velünk játszva! 

Szinte mindenki elrontja ezt a KRESZ-tesztet! Egyik korábbi tesztünkben is az áthaladási sorrendet kellett megállapítani. Te tudod a megoldást?

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu