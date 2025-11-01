Ezt a kereszteződést sokan elrontják – Te tudod, mi a helyes áthaladási sorrend?

KRESZ-teszt: Találkozik négy jármű egy útkereszteződésben, mind más irányba indulna tovább. Mégis a legtöbben rosszul ítélik meg, ki haladhat át először. Itt most kiderül, mennyire vagy otthon a közlekedési szabályokban!

KRESZ-teszt: Mi a helyes áthaladási sorrend ebben a kereszteződésben?

Forrás: KRESZ TV

KRESZ-teszt: Mi a helyes áthaladási sorrend ebben a kereszteződésben?

A: C – D – A – B

B: D – A – C – B

C: C – A – D – B

D: A – C – B – D

Így döntheted el a helyes áthaladási sorrendet:

A KRESZ világosan kimondja: egy egyenrangú kereszteződésben először az a jármű haladhat át, amelyik jobbra kis ívben kanyarodik, hiszen neki nincs senki felé elsőbbségadási kötelezettsége. Ezután következhet az a sofőr, akinek a jobb keze felől nem érkezik másik jármű, tehát neki sem kell senkit elengednie.

Ebben a helyzetben: C (sárga) kanyarodik jobbra kis ívben, ő biztosan elsőként halad át, ezután A (kék) jön, mert neki a jobb oldalról már nem jön senki, a harmadik a D (zöld) autó, akinek most már A nem akadályozza az útját, B (piros) marad utoljára, hiszen balra kanyarodva több járművet is keresztez.

Tehát a helyes sorrend: C – A – D – B (azaz a C válasz).

Tanulj velünk játszva!

Szinte mindenki elrontja ezt a KRESZ-tesztet! Egyik korábbi tesztünkben is az áthaladási sorrendet kellett megállapítani. Te tudod a megoldást?