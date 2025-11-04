Programajánló
1 órája
Kultúrvágány a Huray-villában
A balatonfüredi Huray-villában több művész, köztük Becskei Andor, Dorogi János és Gulyás Andrea Katalin munkáit mutatják be november 8-án 15 órától.
A tárlat a természet és kreativitás harmóniáját emeli ki. A látogatók szabadon barangolhatnak a kiállításon, miközben a különböző alkotások inspirációt nyújtanak a szemlélődőknek. A program minden érdeklődőnek nyitott.
