Kultúrvágány a Huray-villában

A balatonfüredi Huray-villában több művész, köztük Becskei Andor, Dorogi János és Gulyás Andrea Katalin munkáit mutatják be november 8-án 15 órától.

Balogh Rebeka

A tárlat a természet és kreativitás harmóniáját emeli ki. A látogatók szabadon barangolhatnak a kiállításon, miközben a különböző alkotások inspirációt nyújtanak a szemlélődőknek. A program minden érdeklődőnek nyitott.

 

