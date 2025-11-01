A magyar kártya titkai: játékok, amik generációkat kötnek össze

A magyar kártya hivatalos neve Tell-kártya, amelyet német nyelvterületen Doppeldeutsch néven ismernek. Eredete a 19. századig nyúlik vissza, és máig elsősorban német, osztrák, magyar, délszláv és cseh vidékeken használják. A pakli négy színből áll – piros, zöld, tök és makk –, és sajátossága, hogy a 2-től 6-ig terjedő lapok hiányoznak belőle. A figurák: alsó, felső, király és ász. Értékrendje elsőre szokatlan lehet azoknak, akik francia kártyán nőttek fel: itt a tízes (X) az ász alatti lap, hiszen az ász 11 pontot ér, a tízes pedig eggyel kevesebbet. A kisebb számértékű lapok többnyire már nem adnak pontot, a játék értékét inkább a figurák határozzák meg. Ha pedig épp nincs kéznél magyar kártya, francia paklival is játszható – csak a 2–6 lapokat kell kivenni –, bár a magyarkártyások szerint az „érzése” sosem lesz ugyanaz.

A magyar kártya: játék, hagyomány, történelem egy pakliban

A magyar kártya kialakulása körül nem egyértelmű minden részlet

1836-ban Schneider József pesti kártyafestő készítette az első „igazi” magyaros stílusú paklit. A színek-jelképek (makk, tök stb.) korábban a francia és német kártyarendszer adaptációi alapján alakultak ki, és a figurák (király, felső, alsó) is saját identitást kaptak a magyar változatban. A snapszer (más néven hatvanhat) a magyar kártyajátékok egyik klasszikusa: általában 2-4 játékos játszik, célja legalább 66 pont elérése a bemondások és ütések révén. A römi, bár nem kizárólag magyar kártyával játszott, a paklijátékok közt igen népszerű hazánkban is – ahol a kombinációk, sorozatok és taktikai dobások számítanak. A zsírozás egyszerűbb szabályú, de a közösségi gondolkodásban ugyanúgy része a magyar kártyázás hagyományának.