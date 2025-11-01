november 1., szombat

Snapszer, zsír, römi

1 órája

A magyar kártya titkai: játékok, amik generációkat kötnek össze

Címkék#király#hagyomány#játékszabály#történelem#kártyajáték

Minden ütés mögött ott a taktika, minden bemondás mögött egy generációs emlék – és egy kicsit mindig benne van Magyarország is. A magyar kártya nemcsak egy pakli, hanem történetek, viták és nevetések gyűjteménye.

Csizi Péter

A magyar kártya hivatalos neve Tell-kártya, amelyet német nyelvterületen Doppeldeutsch néven ismernek. Eredete a 19. századig nyúlik vissza, és máig elsősorban német, osztrák, magyar, délszláv és cseh vidékeken használják. A pakli négy színből áll – piros, zöld, tök és makk –, és sajátossága, hogy a 2-től 6-ig terjedő lapok hiányoznak belőle. A figurák: alsó, felső, király és ász. Értékrendje elsőre szokatlan lehet azoknak, akik francia kártyán nőttek fel: itt a tízes (X) az ász alatti lap, hiszen az ász 11 pontot ér, a tízes pedig eggyel kevesebbet. A kisebb számértékű lapok többnyire már nem adnak pontot, a játék értékét inkább a figurák határozzák meg. Ha pedig épp nincs kéznél magyar kártya, francia paklival is játszható – csak a 2–6 lapokat kell kivenni –, bár a magyarkártyások szerint az „érzése” sosem lesz ugyanaz.

A magyar kártya: játék, hagyomány, történelem egy pakliban
A magyar kártya: játék, hagyomány, történelem egy pakliban
Fotó: Csizi Péter/Napló

A magyar kártya kialakulása körül nem egyértelmű minden részlet

1836-ban Schneider József pesti kártyafestő készítette az első „igazi” magyaros stílusú paklit. A színek-jelképek (makk, tök stb.) korábban a francia és német kártyarendszer adaptációi alapján alakultak ki, és a figurák (király, felső, alsó) is saját identitást kaptak a magyar változatban. A snapszer (más néven hatvanhat) a magyar kártyajátékok egyik klasszikusa: általában 2-4 játékos játszik, célja legalább 66 pont elérése a bemondások és ütések révén. A römi, bár nem kizárólag magyar kártyával játszott, a paklijátékok közt igen népszerű hazánkban is – ahol a kombinációk, sorozatok és taktikai dobások számítanak. A zsírozás egyszerűbb szabályú, de a közösségi gondolkodásban ugyanúgy része a magyar kártyázás hagyományának. 

Klasszikus magyar kártyával játszott játékok:

  • Ulti – a „magyar nemzeti kártyajáték”, a 19. századi magyar nemesi társaságokban alakult ki, sajátos licitrendszerrel és szigorú etikettel.
  • Zsír – egyszerűsített, népszerűsített változata az ultinak, főként vidéki kocsmákban terjedt el.
  • Snapszer – a német Schnapsen magyar változata, de a magyar játékszabályok önálló irányt vettek (4 játékosnál „páros snapszer”).
  • Lórum – teljesen magyar fejlesztésű családi játék, a 19–20. század fordulóján terjedt el; célja a lapok gyors lerakása meghatározott szabály szerint.
  • Preferánsz – ugyan orosz gyökerű, de Magyarországon alakult ki a magyar kártyás változata, saját pontozási rendszerrel.
  • Mariás – több variánsa is magyar találmány, pl. háromlapos mariás vagy kilences mariás, amelyek vidéken külön helyi szabályokkal élnek.
  • Tutti – kevésbé ismert, de teljesen magyar fejlesztés, a 20. század elején használták rövid partira, gyors licitálással.
     

Miért maradtak népszerűek ezek az egyszerű játékok?

Ezek a társasjátékok nemcsak szórakoztatóak, de közösséget is építenek: családi összejöveteleken, baráti esteken vagy nyugdíjasklubokban is előkerülnek. A magyar kártya – és a vele játszott játékok – így nemcsak időtöltésnek számítanak, hanem kultúrtörténeti örökségnek is. A ma is népszerű kártyajátékokat kocsmákban, a buszon – vagy éppen mobilalkalmazás formájában – milliók játsszák világszerte a XI. században is.

A piros hetes (szív hetes) sok magyar kártyajátékban kiemelt értékű lap
Fotó: Csizi Péter/Napló

A lapok változhatnak, de a játék öröme örök

Már a magyar kártyajátékok is új formában jelennek meg: digitális alkalmazásokon, online játékként is játszhatók, így a fiatalabb generációk is könnyebben kapcsolódhatnak hozzájuk. A klasszikus pakli és játékok tehát nem tűnnek el, hanem alkalmazkodnak, és új formát öltenek.

 

