Eladó a csopaki Malom Csárda – egy balatoni legenda új gazdát keres (galéria)

Az északi-part felső részén, a főút mentén áll a Balaton-felvidék egyik legismertebb vendéglátóhelye, amely most eladó lett. Kevés balatoni vendéglátóhely mondhatja el magáról, amit a Malom Csárda Csopakon: hogy egyszerre nosztalgikus és működőképes. A hangulatos, nádtetős, kétszintes épületet a patakpart és a fák árnyéka keretezi, a helyszín évtizedek óta fogalommá vált a környéken.

Az eladó Malom Csárda Csopak egyik legértékesebb ingatlana

Forrás: ingatlanbazar.hu

A Malom Csárda Csopak egyik legikonikusabb vendéglátóhelye

Az épület 1999-ben teljes felújításon és bővítésen esett át, majd 2015-ben ismét korszerűsítették. Az alapterület 581 négyzetméteres, hozzá 2351 négyzetméteres telek és egy harminc férőhelyes saját parkoló tartozik. A vendégtér mellett 107 m²-es, boltíves pince, nagyméretű konyha és iroda is található, az emeleten pedig öltözők és kiszolgálóhelyiségek kaptak helyet.