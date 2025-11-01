november 1., szombat

Nádtető alatt

Eladó a csopaki Malom Csárda – egy balatoni legenda új gazdát keres (galéria)

A csopaki patak partján, a Balaton-felvidék egyik legkedveltebb útvonalán újra eladó tábla került egy ikonikus helyre. A nádtetős, 581 m²-es Malom Csárda Csopakon 249,9 millió forintért várja új tulajdonosát – patakzúgás, borillat és múlt együtt.

Csizi Péter

Az északi-part felső részén, a főút mentén áll a Balaton-felvidék egyik legismertebb vendéglátóhelye, amely most eladó lett. Kevés balatoni vendéglátóhely mondhatja el magáról, amit a Malom Csárda Csopakon: hogy egyszerre nosztalgikus és működőképes. A hangulatos, nádtetős, kétszintes épületet a patakpart és a fák árnyéka keretezi, a helyszín évtizedek óta fogalommá vált a környéken.

Az eladó Malom Csárda Csopak egyik legértékesebb ingatlana
Az eladó Malom Csárda Csopak egyik legértékesebb ingatlana
Forrás: ingatlanbazar.hu

A Malom Csárda Csopak egyik legikonikusabb vendéglátóhelye

Az épület 1999-ben teljes felújításon és bővítésen esett át, majd 2015-ben ismét korszerűsítették. Az alapterület 581 négyzetméteres, hozzá 2351 négyzetméteres telek és egy harminc férőhelyes saját parkoló tartozik. A vendégtér mellett 107 m²-es, boltíves pince, nagyméretű konyha és iroda is található, az emeleten pedig öltözők és kiszolgálóhelyiségek kaptak helyet.

Eladó a csopaki Malom Csárda – egy balatoni legenda új gazdát keres

Fotók: ingatlanbazar.hu

A 100 férőhelyes, részben fedett kerthelyiség, a cserépkályhás hangulat és a frissen felújított nádtető miatt a csárda akár azonnal újraindítható. A közművek teljesek, a fűtést gázkazán biztosítja, a meleg vizet szintén. A hirdetés szerint a terület akár további 3000 négyzetméterrel bővíthető – ez ritka lehetőség Csopakon.

A 249,9 milliós irányárért a vevő nem csupán egy épületet, hanem egy darab balatoni gasztronómiatörténetet kap.

Nemrég írtunk Csopak másik ikonikus csárdájáról, a Víg Molnárról, melyet nemcsak a helyiek, hanem a Michelin Guide is elismert. Az étterem autentikus magyar konyhával és hangulatos környezettel vonzza a látogatókat. Az épület eredetileg vízimalomként szolgált, majd lakóházzá alakították. 1971 óta vendéglátással foglalkoznak, így a csárda nemcsak étterem, hanem a helyi közösség találkozóhelye is.

 

