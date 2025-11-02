november 2., vasárnap

Vígjáték

2 órája

Nagy sikert arattak a malomsoki színjátszók

Címkék#színjátszócsoport#színjátszókör#színjátszó

Egy vidám, szórakoztató előadásnak tapsolhatott a közönség a malomsoki kultúrházban, ahol a lelkes helyi amatőr színjátszócsapat Móricz Zsigmond Kvitt című rövid vígjátékát mutatták be a színpadon.

Veol.hu
A malomsoki színjátszótársulat tagjai: Polgár Lajosné, Horváth Mónika, Váraljai Tamásné, Bagarus Béláné, Halász Erzsébet. Fintáné Dóra Mária, Malomsok polgármestere a színdarab végén gratulált a szereplőknek az élvezetes és emlékezetes előadáshoz, egyúttal a közönség nevében megköszönte a színjátszóknak a vidám délutánt.

 

