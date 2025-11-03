1 órája
Ősi titkok, csodás gyógyulások – A Szent Katalin-kolostor legendái
Kik éltek egykor a domonkos kolostor falai között? Honnan ered a neve, és mi várhat rá a jövőben? A Benedek-hegy alatt álló Margit-romok ma is őrzik a középkor titkait, a szentek legendáit és a csodatételek misztikumát.
A vár alatt, a Benedek-hegy lábánál, a Séd-pataktól nem messze álló templomrom a város látnivalói között a legkülönlegesebb helyszínek egyike. A veszprémi kirándulóhely, amelyet ma Margit-romokként ismerünk, valaha Szent Katalin domonkos kolostorként működött, ahol csodatévő apácák is éltek egykor.
Honnan ered a Margit-romok neve?
IV. Béla lánya, Margit hercegnő itt töltötte gyermekéveit. A királyi család a kis Margitot négyéves korában adta a kolostorba, hogy életét Istennek szentelje. A mindössze 28 évet élt hercegnő életét több csodás gyógyulás és látomás kísérte, a feljegyzések szerint például egy szolgálót megmentett a fulladástól. Bár később a Nyulak-szigetére, a mai Margit-szigetre költözött, Árpád-házi Szent Margit emléke örökre összeforrt Veszprém történetével.
A szent és tanítványának legendája
A kolostor másik titokzatos alakja Boldog Ilona volt, akiről a hagyomány úgy tartja, ő nevelte és tanította Margit hercegnőt. A legenda szerint testén stigmaként jelentek meg Krisztus sebei, imádság közben a levegőbe emelkedett, az elszáradt virágok kezében kivirultak és a betegek pedig meggyógyultak érintésétől. Egyesek úgy tartják, Margit és Boldog Ilona különleges lelki köteléket ápoltak – mintha a tanítvány és mestere még ma is együtt őrizné a hely békéjét.
Milyen a kapcsolat Szent Katalin és Veszprém között?
A veszprémi Szent Katalin-kolostor nevét Alexandriai Szent Katalinról, a 4. században élt mártírról kapta. Ő volt a tudás és hit női védőszentje, aki fiatalon bátran kiállt a keresztényekért. Amikor Bertalan veszprémi püspök 1239-ben megalapította a kolostort, a domonkos lelkiség szellemében tette, ahol az apácák Szent Katalin példáját követve a hit, a tanulás és az önfegyelem útját járják.
Mit rejtettek a falak? Mi lett végül az épület sorsa?
Miután az apácák elhagyták, a kolostor teljesen elpusztult a török hódoltság alatt. Az épület hosszú évtizedeken át elhagyatottan állt, és csak a 20. század első felében indultak ásatások, ahol a templom és a hozzá tartozó udvar maradványai kerültek felszínre. Az olyan építészeti részletek, mint a karzatok, kápolnák és a szentélybővítés, mind új fényt vetnek az egykori kolostor misztikus történetére.
A veszprémi legendák megelevendenek. A titkok és rejtélyek továbbra is körüllengik a Margit-romokat, és talán a jövőben, egy teljes feltárással még több rejtett részlet kerülhet elő, amelyek válaszokat adhatnak. Bár megtépázták a tatárjárás és a török idők viharai, a kolostor emléke ma is ott él Veszprém szívében.
