Balatoni programok

Libás finomságok és újborok várnak Balatonfüreden Márton-napkor

Az őszi hétvégén ismét közösségbe hív Balatonfüred térsége. A hagyományok és ízek találkozásaként különleges esték várják az érdeklődőket, hiszen a Márton-napi programok Balatonfüreden sem maradnak el.

Balogh Rebeka

Az őszi hagyományok egyike az északi-parton is életre kel. A balatonarácsi közösség és a helyi vendéglátóhelyek közösen tesznek a Márton-napi programok balatonfüredi eseménysorozataiért ezen a hétvégén.

A Márton-napi programok Balatonfüreden az összetartozásról és a hagyományok szeretetéről szólnak – bor, liba és közösségi hangulat minden kortyban és falatban.
A Márton-napi programok Balatonfüreden az összetartozásról és a hagyományok szeretetéről szólnak – bor, liba és közösségi hangulat minden kortyban és falatban.
Forrás: turizmus.balatonfured.hu

Márton-napi programok Balatonfüreden

A Márton-nap Arácson az Arácsi Népházban november 8-án, délután öt órakor kezdődik. Az Arácsért Alapítvány ezúttal is bemutatja újborát, amelynek névadó ceremóniáján a látogatók is részt vehetnek. 

Az este folytatásaként Balatonarács és környéki pezsgők, fehér és rosé habzóborok, valamint egy pohár tolnai vörösbor is terítékre kerül.

A vendégek számára a kostoló mellé harapnivaló is jár, a közös asztalhoz pedig bárki hozhat sós aprósüteményt, hozzájárulva az ünnepi hangulathoz. A szervezők kérik, hogy mindenki hozzon magával két deciliteres bors üvegpoharat, ezzel is támogatva a környezettudatos szemléletet.

A vendégek az est vége felé újrakóstolhatják a borokat és önkéntes adományokkal támogathatják az Arácsért Alapítvány további rendezvényeit.  

Libás lakoma a Taverna Étterem és Vendégházban

November 8-tól 16-ig a Márton-napi hangulat erősen érezhetővé válik a Taverna Étterem és Vendégházban. Az étterem séfjei libával kapcsolatos különleges menüsorral, valamint újborokkal és különleges italkínálattal készülnek.

