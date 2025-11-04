1 órája
Libás finomságok és újborok várnak Balatonfüreden Márton-napkor
Az őszi hétvégén ismét közösségbe hív Balatonfüred térsége. A hagyományok és ízek találkozásaként különleges esték várják az érdeklődőket, hiszen a Márton-napi programok Balatonfüreden sem maradnak el.
Az őszi hagyományok egyike az északi-parton is életre kel. A balatonarácsi közösség és a helyi vendéglátóhelyek közösen tesznek a Márton-napi programok balatonfüredi eseménysorozataiért ezen a hétvégén.
Márton-napi programok Balatonfüreden
A Márton-nap Arácson az Arácsi Népházban november 8-án, délután öt órakor kezdődik. Az Arácsért Alapítvány ezúttal is bemutatja újborát, amelynek névadó ceremóniáján a látogatók is részt vehetnek.
Az este folytatásaként Balatonarács és környéki pezsgők, fehér és rosé habzóborok, valamint egy pohár tolnai vörösbor is terítékre kerül.
A vendégek számára a kostoló mellé harapnivaló is jár, a közös asztalhoz pedig bárki hozhat sós aprósüteményt, hozzájárulva az ünnepi hangulathoz. A szervezők kérik, hogy mindenki hozzon magával két deciliteres bors üvegpoharat, ezzel is támogatva a környezettudatos szemléletet.
A vendégek az est vége felé újrakóstolhatják a borokat és önkéntes adományokkal támogathatják az Arácsért Alapítvány további rendezvényeit.
Az öt legjobb balatoni étterem az északi parton – ezeket érdemes kipróbálni!
Libás lakoma a Taverna Étterem és Vendégházban
November 8-tól 16-ig a Márton-napi hangulat erősen érezhetővé válik a Taverna Étterem és Vendégházban. Az étterem séfjei libával kapcsolatos különleges menüsorral, valamint újborokkal és különleges italkínálattal készülnek.