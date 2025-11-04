Az emlékezés napja

Az 1956-os forradalmat, amelyet a nép vívott a saját méltóságáért, néhány óra alatt vérbe fojtották, azóta ez az évforduló nemzeti gyásznap, a forradalom leverésének emléknapja. A „testvéri segítség” kifejezés azóta is az egyik legkeserűbb eufemizmus a magyar történelemben.

A nemzeti gyásznap az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének és a szovjet bevonulásnak a napja

Forrás: ma7.sk

Nemzeti gyásznap: félárbócra eresztett lobogók

Aznap reggel Nagy Imre utolsó rádióüzenetében elmondta a híressé vált mondatot: „Csapataink harcban állnak.” Ez nemcsak a katonák harcát jelentette, hanem egy egész nemzet utolsó kiáltását. A forradalom végül elbukott, de a morális győzelem a magyaroké maradt. November 4. nemcsak nemzeti gyásznap, hanem emlékeztető is: a szabadság soha nem ajándék, mindig kivívott érték. És bár tankokkal el lehet tiporni egy várost, a szabadság gondolatát, eszményét soha nem lehet végleg elhallgattatni.

