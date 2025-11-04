november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
November 4.

1 órája

Az emlékezés napja

Címkék#forradalom#Nagy Imre#nemzeti gyásznap

November 4-e nemzeti gyásznap. 69 esztendővel ezelőtt ezen a napon Budapestet ismét tankok zaja ébresztette. A város, amely néhány napja még a szabadság mámorában élt, újra idegen csizmák alatt roskadozott.

Veol.hu

Az 1956-os forradalmat, amelyet a nép vívott a saját méltóságáért, néhány óra alatt vérbe fojtották, azóta ez az évforduló nemzeti gyásznap, a forradalom leverésének emléknapja. A „testvéri segítség” kifejezés azóta is az egyik legkeserűbb eufemizmus a magyar történelemben.

Nemzeti gyásznap - November 4., a forradalom leverésének emléknapja
A nemzeti gyásznap az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének és a szovjet bevonulásnak a napja
Forrás: ma7.sk

Nemzeti gyásznap: félárbócra eresztett lobogók

Aznap reggel Nagy Imre utolsó rádióüzenetében elmondta a híressé vált mondatot: „Csapataink harcban állnak.” Ez nemcsak a katonák harcát jelentette, hanem egy egész nemzet utolsó kiáltását. A forradalom végül elbukott, de a morális győzelem a magyaroké maradt. November 4. nemcsak nemzeti gyásznap, hanem emlékeztető is: a szabadság soha nem ajándék, mindig kivívott érték. És bár tankokkal el lehet tiporni egy várost, a szabadság gondolatát, eszményét soha nem lehet végleg elhallgattatni.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu