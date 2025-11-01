Üzent a tarot: ez vár a Veszprém vármegyei csillagjegyekre – Kemény lesz, készülj fel!

A hónap első napján Bertók Richárd tarot-kártya szakértő kérdezte meg a kártyát, mi vár a Veszprém vármegyei csillagjegyekre. Az októberi újhold után a novemberi horoszkóp szerint küzdelmes időszak jön, konfliktusokkal, változásokkal, de egyes Veszprém vármegyei csillagjegyeknek sok jót is tartogat az utolsó őszi hónap. Lássuk!

Novemberi horoszkóp a Veszprém vármegyei csillagjegyeknek

Fotó: Bertók Richárd/Forrás: veol.hu

Novemberi horoszkóp a Veszprém vármegyeiek számára

Bak:

November a Bakok számára elhozza a kiegyensúlyozottságot az élet minden területére.

Anyagi és magánéleti területeiket is most biztonságban tudhatják. Ez lehet egy szerencsés üzleti döntés vagy egy régen megalapozott befektetés. Magánéletükben figyelniük kell arra, hogy ne fukarkodjanak szeretetükkel, és ha segítséget kérnek tőlük, akkor tiszta szívből cselekedjenek. Mérlegelj helyesen! Közös nevezőre kell hoznod azt, amit az eszed és a szíved diktál. Ne feledkezz meg a felebaráti szeretetről, a nálad gyengébbek iránti szimpátiáról, jószívűségről és könyörületességről.

Vízöntő:

A november Vízöntőként nem lesz egyszerű. Ez a hónap a szerencse és a balszerencse váltakozásaiból áll majd. Sajnos anyagi vagy egzisztenciális nehézség vár rád ebben a hónapban. Ne aggodalmaskodj túl sokat, csak ússz az árral, hisz a sors mindenképp kárpótol majd, és visszaáll a rend és a béke az életedbe. Érzelmi és szellemi kiegyenlítést kapsz. Ha elfogadod, hogy nem mindig lehetsz a csúcson, sokkal könnyebben éled meg a hullámvölgyeket. Ne engedd, hogy a negativitás lerántson a mélybe!

Halak:

Egy szóban összefoglalva: változás. Ez határozza meg az ősz utolsó hónapját.

Érzelmi változások várnak. Új szimpátiák és vonzódások születnek. Nem várt helyeken találhatnak rád ezek az érzések. Ne félj az újtól, és szavazz bizalmat! Most magad mögött hagyhatod a múltat egy sokat ígérő jövő reményében. Álláspontjaid megváltoznak, és egy új szemszögből látod majd a világot. Az eddigi határaidat most könnyen legyőzheted. Ragadd meg a lehetőségeket, légy bátor, és ne félj az ismeretlentől! Barátságos és empatikus vagy — használd bátran ezt a képességed, és kovácsolj belőle előnyt.