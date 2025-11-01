36 perce
Üzent a tarot: ez vár a Veszprém vármegyei csillagjegyekre – Kemény lesz, készülj fel!
Küzdelmesnek és konfliktusosnak ígérkezik a november több Veszprém vármegyei csillagjegy számára a Tarot szerint. Ez a novemberi horoszkóp mélyre megy. Mondjuk, mi vár rád!
A hónap első napján Bertók Richárd tarot-kártya szakértő kérdezte meg a kártyát, mi vár a Veszprém vármegyei csillagjegyekre. Az októberi újhold után a novemberi horoszkóp szerint küzdelmes időszak jön, konfliktusokkal, változásokkal, de egyes Veszprém vármegyei csillagjegyeknek sok jót is tartogat az utolsó őszi hónap. Lássuk!
Novemberi horoszkóp a Veszprém vármegyeiek számára
Bak:
November a Bakok számára elhozza a kiegyensúlyozottságot az élet minden területére.
Anyagi és magánéleti területeiket is most biztonságban tudhatják. Ez lehet egy szerencsés üzleti döntés vagy egy régen megalapozott befektetés. Magánéletükben figyelniük kell arra, hogy ne fukarkodjanak szeretetükkel, és ha segítséget kérnek tőlük, akkor tiszta szívből cselekedjenek. Mérlegelj helyesen! Közös nevezőre kell hoznod azt, amit az eszed és a szíved diktál. Ne feledkezz meg a felebaráti szeretetről, a nálad gyengébbek iránti szimpátiáról, jószívűségről és könyörületességről.
Vízöntő:
A november Vízöntőként nem lesz egyszerű. Ez a hónap a szerencse és a balszerencse váltakozásaiból áll majd. Sajnos anyagi vagy egzisztenciális nehézség vár rád ebben a hónapban. Ne aggodalmaskodj túl sokat, csak ússz az árral, hisz a sors mindenképp kárpótol majd, és visszaáll a rend és a béke az életedbe. Érzelmi és szellemi kiegyenlítést kapsz. Ha elfogadod, hogy nem mindig lehetsz a csúcson, sokkal könnyebben éled meg a hullámvölgyeket. Ne engedd, hogy a negativitás lerántson a mélybe!
Halak:
Egy szóban összefoglalva: változás. Ez határozza meg az ősz utolsó hónapját.
Érzelmi változások várnak. Új szimpátiák és vonzódások születnek. Nem várt helyeken találhatnak rád ezek az érzések. Ne félj az újtól, és szavazz bizalmat! Most magad mögött hagyhatod a múltat egy sokat ígérő jövő reményében. Álláspontjaid megváltoznak, és egy új szemszögből látod majd a világot. Az eddigi határaidat most könnyen legyőzheted. Ragadd meg a lehetőségeket, légy bátor, és ne félj az ismeretlentől! Barátságos és empatikus vagy — használd bátran ezt a képességed, és kovácsolj belőle előnyt.
Naivitás, elvesztett csaták, árulás, múltbéli sérelmek
Kos:
Az év vége felé meg kell tanulnod, hogy nem szabad naivnak lenned, ha hasznot akarsz húzni a javaidból. Tudod, hogyan kell vigyáznod a szellemi, érzelmi és anyagi értékeidre — hasznosítsd ezt a tudást, amikor szükséges. A naivitásnak most nincs helye. Ezeket felismerve bőség és anyagi jólét vár rád. Büszkén élvezheted majd mindazt, amiért megdolgoztál.
Bika:
Most a merészségedre lesz szükséged, hogy egy elvesztett csatát vagy szerencsétlenséget átvészelj. Ne engedd el magad, és ne süllyedj el az önsajnálatba. Fontold meg döntéseidet, mert ez nemcsak rád, de a környezetedre is radikális változást hozhat. A csalódottságból meríts erőt, és állj talpra! Légy kompromisszumképes. Ne csak a saját elképzeléseidet kövesd — ha szükséges, kérj segítséget, tanácsot, így könnyebben hozhatod meg a számodra legkedvezőbb döntést.
Nagyon figyelj, kiben bízol meg, mert lehet, hogy áruló van körülötted!
Ikrek:
Egy múltbéli esemény a jelenben végre megnyugvást hoz. Vannak viszont olyan kapcsolataid, sérelmeid, amelyek már nem szolgálnak téged. El kell vágnod azokat a kötelékeket, amelyek visszatartanak a fejlődésben. A sok áldozat és fáradozás boldogságot hoz majd számodra.
Ehhez fel kell ismerned és le kell győznöd a túlzott ragaszkodást. Alkalmazkodj az idők változásaihoz, és vedd fel a ritmust!
Az igazság pillanata, észszerűség, harc
Rák:
Novemberben a mérlegek elbillennek, a döntések megszületnek, és az igazság utolér. Ha a múltban az őszinteség és igazság útját jártad, most igazi győzelmet arathatsz. Ha viszont nem így tettél, és a másik utat választottad — ahol csaltál, ámítottál, nem voltál tiszta szívű és becsületes —, akkor most Jusztícia keze lecsap rád.
Hogy félned kell-e ettől a hónaptól? A választ már tudod is…
Oroszlán:
Eljött az idő, hogy a racionális énedre hallgass. Az érzelmeid gyakran tévútra vihetnek, ezért nagyon fontos, hogy most inkább az eszedre hallgass a szíved helyett. Döntéseidet a tényekre és érvekre alapozd. Légy következetes és bölcsen realista. Bízz abban a belső fényben, erőben és életenergiában, ami benned él. Figyelj arra is, hogy ne gondold túl a dolgokat, és ne terheld magad mások problémáival — nem kell mindenkinek a feladatát neked megoldanod.
Szűz:
Novemberi céljaid eléréséhez segítséget kell kérned, és össze kell fognod másokkal. Tedd ezt diszkréten, és csak olyanok segítségét kérd, akikben teljesen megbízol, és biztosan nem fognak hátba szúrni. Vannak olyan konfliktusok, amelyeket nem tudsz elkerülni, így az a legjobb, ha megpróbálod te irányítani őket. El kell szakadnod, viszályt kelteni azzal a céllal, hogy valami jobbat építs fel, mint a fennálló. Fegyverkezz fel, és ne félj harcolni!
Kitartás, bátorság, megérzések
Mérleg:
Sokat dolgoztál egész évben, de sajnos a novemberi hónapban nem szabad pihenned a múlt eredményein és babérjain. Hiába érzed, hogy eleget fáradoztál, most nem engedheted meg magadnak, hogy elkényelmesedj. Folytasd a munkát a jelenben is, hogy a jövőben is sikert arathass. Ha legyőzöd a lustaságodat, nyert ügyed van. Viszont, ha passzív maradsz, abból semmi hasznod nem származik, sőt, akár anyagi veszteséget is szenvedhetsz. Ha minden erőd elhagy, gondolj arra, mennyi munkát fektettél abba, hogy idáig eljuss. Mély levegő — és hajts tovább!
Skorpió:
Úgy tűnik, Fortuna most melletted áll. Légy bátor és kezdeményező! Belevághatsz az ismeretlenbe, de ne légy vakmerő — ismerd a határaidat. Ha nem tudsz döntést hozni, bízd a szerencsédre. Most megéri!
Légy befogadókész és nyitott, mert ez bármikor változhat. Jöhetnek olyan események, lehetőségek, amelyek megfordítják a sorsodat, és pozitív irányba indítják. Ismerd fel, és ne állj ellen! Egy plusztipp: ha olyan szituációba kerülsz, ami nem kedvez számodra, ne ijedj meg — kis erőfeszítéssel átfordíthatod a számodra legkedvezőbbre.
Nyilas:
Most az intuícióidra kell hagyatkoznod. Ne gondold túl a dolgokat — cselekedj ösztönösen! Hallgass mindig a legelső megérzésedre, és dönts aszerint. Nem kell mindig racionálisnak és földhözragadtnak lenned. Nyugodtan álmodozz, szakadj ki a mindennapokból! Engedd, hogy az érzelmeid vezessenek, és bízz magadban!
Összegzés: A Veszprém vármegyei csillagjegyekre küzdelmes hónap vár:
- elvesztett csaták
- múltbéli sérelmek
- naivitás
- harc vár rájuk a következő időszakban, de ha figyelnek a jelzésekre, jól alakíthatják sorsukat.