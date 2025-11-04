Így védi adataidat a telefonod a nyomkövető próbálkozások ellen

A nyomkövető próbálkozás nem új keletű dolog, a legtöbb weboldal és hirdetési szolgáltató úgynevezett nyomkövetőket (trackereket) használ. Ezek apró kódrészletek vagy sütik, amelyek figyelik, hogy milyen oldalakat látogatunk, mennyi időt töltünk ott, mire kattintunk és milyen termékek, témák érdekelnek.

A nyomkövető próbálkozás a Safari testre szabásával kivédhető

Forrás: Linkedin

Nyomkövető próbálkozás – segítség vagy a magánszféra megsértése?

Ezekből az online adatokból profil készül rólunk, amely alapján a közösségi médiában célzott hirdetéseket kapunk, például pont olyan cipőt, amit korábban nézegettünk online.

Hogyan védi meg ettől a Safari?

A Safari webböngésző az iOS és macOS rendszerben intelligens nyomkövetés-megelőző rendszert (Intelligent Tracking Prevention – ITP) használ. Ez automatikusan felismeri és blokkolja a harmadik felek által beágyazott nyomkövetőket, melynek köszönhetően nem tudják összegyűjteni a böngészési előzményeinket, nem tudnak személyre szabott profilt építeni rólunk és kevésbé valószínű, hogy hirdetések követnek weboldalról weboldalra.

Adataink védelme érdekében érdemes privát böngészési módot használni vagy a beállításokban kikapcsolni a „Követés kérésének engedélyezése az appok számára” opciót.