A magyar tenger közelsége

1 órája

Elérhető árú otthonok a Balatonnál – 3 lakás, amiért nem kell vagyonokat fizetni (+ galériák)

A Balaton sokak számára az álom helyszíne – egyszerre jelent kikapcsolódást, természetközelséget és életstílust. Az utóbbi években azonban az árak drasztikusan emelkedtek, különösen az északi-parton, ahol Balatonfüred és Balatonalmádi környékén a legkeresettebbek az eladó balatoni lakások.

Titzl Vivien

Mégis, ha valaki kitartóan keres, találhat olcsó balatoni lakást – olyat, ami nemcsak a nyaralás ígéretét, hanem valódi otthonlehetőséget is kínál. Most három ilyen eladó lakást mutatunk be.

Most mutatunk 3 olcsó balatoni lakást, amikért nem kell vagyonokat kiadni és mindegyikre felvehető a 3%-os lakáshitel is
Forrás: Ingatlanbazár

Olcsó balatoni lakások az északi-parton

1. Balatonfüred – napfényes, 42 négyzetméteres lakás 49,9 millió forintért

Ez az eladó lakás a Balaton északi-partján található, Balatonfüreden, a népszerű Köztársaság utcai városrészben. A 42 négyzetméteres, jó állapotú panel két külön bejáratú szobával rendelkezik, dél–nyugati fekvésű, így egész nap világos és barátságos. A nyílászárók redőnyösek, szúnyoghálósak, a konyha modern beépített bútorral és indukciós főzőlappal felszerelt. A társasház részt vett a panelprogramban, így kívülről szigetelt, ez pedig alacsony rezsit biztosít. A környék csendes, de központi elhelyezkedésű, a közelben boltok, iskola, óvoda és ingyenes parkolási lehetőség található. A 49,9 milliós ár reális, különösen egy olyan városban, ahol az ingatlanárak folyamatosan nőnek.

Napfényes otthon Balatonfüreden a Köztársaság utcában

Fotók: Ingatlanbazár.hu

2. Balatonalmádi – klímás, panorámás eladó balatoni lakás 64,9 millió forintért

Ha valaki a Balaton északi partján keres eladó lakást, Balatonalmádi mindig jó választás. A 62 négyzetméteres, erkélyes és klímás lakás egy nyugodt, kevés lakásos társasházban helyezkedik el, és minden ablakából balatoni panoráma nyílik. A nappali mellett két hálószoba, külön fürdő és WC, valamint gépesített konyha várja az új tulajdonost. 

A fűtés központi, de egyedi mérővel ellátott, így gazdaságosan működik. A környék ideális: strand, boltok, buszmegálló és a kerékpárút mind pár perc sétával elérhető. A bútorok a vételár részét képezik, így az ingatlan akár azonnal beköltözhető. A Balatonalmádiban található ingatlan tökéletes választás azoknak, akik csendes, panorámás otthont keresnek az északi part egyik legbarátságosabb városában.

Panorámás, erkélyes lakás a nyugalom szigetén

Fotók: ingatlanbazár.hu

3. Balatonfüred kertváros – tágas, 74 m²-es lakás 62,9 millió forintért

A harmadik ingatlan ismét Balatonfüreden található, ezúttal a város kertvárosi részén. A 74 négyzetméteres, 3 szobás lakás egy rendezett téglaépítésű társasház 3. emeletén helyezkedik el, és keleti tájolása miatt kifejezetten világos. Az elrendezés családbarát: három külön nyíló szoba, konyha, kamra, fürdő és külön WC található benne. A lakáshoz erkély és saját tároló is tartozik, a társasházhoz pedig egy gondozott, zöld kert, amely pihenésre és játékra is alkalmas. A gáz-cirkó fűtés alacsony rezsit garantál, a közös költség pedig csupán 14 ezer forint havonta. A Balaton közelsége és a nyugodt, biztonságos környék miatt az ingatlan kiváló választás akár befektetésnek, akár állandó otthonnak.

Tágas, családbarát lakás zöld környezetben

Fotók: Ingatlanbazár.hu

Eladó lakások a Balatonnál – még mindig van remény az északi parton

  • A három ingatlan jól mutatja, hogy bár a Balaton az ország egyik legdrágább ingatlanpiaca lett, még mindig találhatunk megfizethető, eladó lakásokat a Balatonnál, különösen az északi-parton, ahol a nyugalom és a természet közelsége együtt kínálja a minőségi életet. Ezek a lakások nem csupán nyaralásra valók – hanem annak a lehetőségét hordozzák, hogy valaki egész évben ott élhessen, ahol mások csak pihenni járnak.

 

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
