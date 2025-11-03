Elérhető árú otthonok a Balatonnál – 3 lakás, amiért nem kell vagyonokat fizetni (+ galériák)

Mégis, ha valaki kitartóan keres, találhat olcsó balatoni lakást – olyat, ami nemcsak a nyaralás ígéretét, hanem valódi otthonlehetőséget is kínál. Most három ilyen eladó lakást mutatunk be.

Most mutatunk 3 olcsó balatoni lakást, amikért nem kell vagyonokat kiadni és mindegyikre felvehető a 3%-os lakáshitel is

Forrás: Ingatlanbazár

Olcsó balatoni lakások az északi-parton

1. Balatonfüred – napfényes, 42 négyzetméteres lakás 49,9 millió forintért

Ez az eladó lakás a Balaton északi-partján található, Balatonfüreden, a népszerű Köztársaság utcai városrészben. A 42 négyzetméteres, jó állapotú panel két külön bejáratú szobával rendelkezik, dél–nyugati fekvésű, így egész nap világos és barátságos. A nyílászárók redőnyösek, szúnyoghálósak, a konyha modern beépített bútorral és indukciós főzőlappal felszerelt. A társasház részt vett a panelprogramban, így kívülről szigetelt, ez pedig alacsony rezsit biztosít. A környék csendes, de központi elhelyezkedésű, a közelben boltok, iskola, óvoda és ingyenes parkolási lehetőség található. A 49,9 milliós ár reális, különösen egy olyan városban, ahol az ingatlanárak folyamatosan nőnek.