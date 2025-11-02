1 órája
Tündéri kis balatoni nyaralót kínálnak meglepően kedvező áron (+ galéria)
Ha egy olyan helyet keresel, ahol a természet közelsége, a csend és a Balaton varázsa találkozik, akkor ez a meghitt badacsonytördemici nyaraló igazi kincs lehet számodra.
Badacsonytördemic szívében, mégis egy nyugodt, forgalomtól távol eső utcában található ez a teljesen felújított és berendezett, olcsó balatoni nyaraló, amely nemcsak pihenésre, hanem akár állandó otthonnak vagy befektetésnek is ideális választás.
Olcsó balatoni nyaraló keresi új lakóit
Az álomszerű nyaraló akár egy nosztalgikus filmben is szerepelhetne. Kedves és természetközeli, a csillagos ég látványa pedig bizonyosan segít feledtetni a hosszú mindennapok terhét. Az eladó ingatlan 1100 négyzetméteres, gondozott telken fekszik, amelyet egy gyönyörű, virágokkal és árnyas fákkal teli kert ölel körbe – tökéletes helyszín családi kikapcsolódásra vagy baráti grillezésekre. A 45 négyzetméteres lakótér minden részletében megújult: a szigetelés, a víz- és villanyvezetékek, valamint a falak is korszerűsítve lettek, így a házba tényleg csak be kell költözni.
Tündéri kis ház áll a Balaton partján, új lakóit keresiFotók: ingatlan.com
A berendezés ízléses és praktikus, a belső terek barátságosak, mégis modern hangulatot árasztanak. A 20%-os beépíthetőség pedig további lehetőségeket kínál azoknak, akik bővítésben vagy újabb építési tervben gondolkodnak. A badacsonytördemici ingatlant ide kattintva tekinthetik meg.
