Tündéri kis balatoni nyaralót kínálnak meglepően kedvező áron (+ galéria)

Badacsonytördemic szívében, mégis egy nyugodt, forgalomtól távol eső utcában található ez a teljesen felújított és berendezett, olcsó balatoni nyaraló, amely nemcsak pihenésre, hanem akár állandó otthonnak vagy befektetésnek is ideális választás.

Olcsó balatoni nyaraló eladó a Balaton-felvidéken

Forrás: ingatlan.com

Olcsó balatoni nyaraló keresi új lakóit

Az álomszerű nyaraló akár egy nosztalgikus filmben is szerepelhetne. Kedves és természetközeli, a csillagos ég látványa pedig bizonyosan segít feledtetni a hosszú mindennapok terhét. Az eladó ingatlan 1100 négyzetméteres, gondozott telken fekszik, amelyet egy gyönyörű, virágokkal és árnyas fákkal teli kert ölel körbe – tökéletes helyszín családi kikapcsolódásra vagy baráti grillezésekre. A 45 négyzetméteres lakótér minden részletében megújult: a szigetelés, a víz- és villanyvezetékek, valamint a falak is korszerűsítve lettek, így a házba tényleg csak be kell költözni.