Nem kér pontgyűjtőt, csak kártyát – Az önkiszolgáló benzinkutak térhódítása
A modern tankolás világa egyre inkább a gyorsaságról és a kényelmes fizetésről szól. Az önkiszolgáló benzinkutak ma már mindennaposak: kártyás fizetés, érintőképernyős terminálok és a „töltőpisztoly nálad, számla kint” működés sokak számára természetes. Mégis újra előkerül a bizalmi kérdés: mennyire bízhatunk a gépben, a fizetési rendszerben és abban, hogy valóban azt kapjuk, amit kiírt? Egy benzinkút munkatársát kérdeztük tapasztalatairól.
Az óvatosság több forrásból táplálkozik. Idősebb autósok gyakran idegenkednek a gépektől: félnek a hibás tranzakcióktól, a nyugta nélküli fizetéstől, vagy attól, hogy a gép „elfogyasztja” a kártyát. A fiatalabbak viszont jellemzően magabiztosabbak: számukra a telefonos fizetés és az applikációk ismerősek, és kevésbé ragaszkodnak a bolti ügyintézéshez. Önkiszolgáló benzinkutakból kétféle töltőállomás-modell működik. Az egyik pápai töltőállomáson jártunk, ahol készségesen megosztotta tapasztalatait a benzinkút munkatársa.
Éjjel-nappal nyitva: az önkiszolgáló benzinkutak nem pihennek
A kút kezelője szerint az autósok többsége ma már bizalommal fordul az önkiszolgáló rendszer felé – tapasztalatai alapján a kezdeti bizonytalanság gyorsan elmúlt. Meglepő, de elmondása alapján az idősebb autósok sokszor magabiztosabban kezelik az önkiszolgáló kutakat, mint a fiatalabbak. Nem idegenkednek a rendszertől, sőt, kifejezetten tetszik nekik, hogy a kezelőfelület jól olvasható, nagy betűkkel és egyértelmű utasításokkal működik – főleg az árak kijelzése miatt. Megfigyelése szerint éppen a fiatalabb korosztály az, amelyet könnyebb zavarba hozni, ha valami nem a megszokott módon történik. Náluk nincs felügyelet, a gép akkor veszi át a kiszolgálást, mikor a kezelő már elvégezte műszakját.
Nem mindig volt gördülékeny az önkiszolgáló kút kezelése
Korábban az egyik leggyakoribb panasz az volt, hogy ha valaki bent hagyta a nyugtát a terminálban, a rendszer biztonsági okból letiltotta a következő tankolást. Ezt azonban hamar orvosolták: érzékelővel oldották meg, hogy az új ügyfél automatikusan kezdhesse a folyamatot. Hátrányként még sokan említik, hogy az automata nem ad visszajárót készpénzes fizetésnél. Erre is született megoldás: a fennmaradó összegről a gép nyugtát ad, amely a shopban vagy újabb üzemanyag-vásárlásnál levásárolható – méghozzá nem is rövid határidőn belül.
Egyre több a benzinkút
A bizalom növelésében a transzparencia és a visszajelzés játszik kulcsszerepet: olvasható árak, jól látható nyugták, működő ügyfélszolgálati szám a terminálon. A technikai megbízhatóság — azaz a pontos mennyiség, a gyors kártyakezelés és a tiszta, működő érintőfelület — összességében többet számít, mint a látványos dizájn. Magyarországon, különösen a vidéki kutaknál, fontos a személyes jelenlét lehetősége: ha valami elromlik, legyen kihez fordulni.
Rendkívüli előnye, hogy akkor is működik, amikor már minden más zárva van – szombat hajnalban, vagy egy hosszú út végén, amikor az ember porzó tankkal gurul haza, igazi megváltás egy működő automata kút.
Kétfajta típussal találkozhatunk a tankolóhelyeken:
- Az egyik a 0–24 órában működő automatizált kút, ahol a gépállomás éjjel-nappal elérhető: például az „Automata kútoszlopok: 0-00-24” jelzésű Auchan-kútaknál
- A másik modell a normál nyitvatartású benzinkút, ahol az önkiszolgáló egység csak akkor üzemel, amikor nincs személyzetes kiszolgálás – tehát a „rendes nyitvatartás” alatt a hagyományos mód, azon kívül automata mód.
