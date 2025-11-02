november 2., vasárnap

Tankolj magad!

46 perce

Nem kér pontgyűjtőt, csak kártyát – Az önkiszolgáló benzinkutak térhódítása

Címkék#benzinkút#Automata#rendszer#autósok#kút

A modern tankolás világa egyre inkább a gyorsaságról és a kényelmes fizetésről szól. Az önkiszolgáló benzinkutak ma már mindennaposak: kártyás fizetés, érintőképernyős terminálok és a „töltőpisztoly nálad, számla kint” működés sokak számára természetes. Mégis újra előkerül a bizalmi kérdés: mennyire bízhatunk a gépben, a fizetési rendszerben és abban, hogy valóban azt kapjuk, amit kiírt? Egy benzinkút munkatársát kérdeztük tapasztalatairól.

Csizi Péter

Az óvatosság több forrásból táplálkozik. Idősebb autósok gyakran idegenkednek a gépektől: félnek a hibás tranzakcióktól, a nyugta nélküli fizetéstől, vagy attól, hogy a gép „elfogyasztja” a kártyát. A fiatalabbak viszont jellemzően magabiztosabbak: számukra a telefonos fizetés és az applikációk ismerősek, és kevésbé ragaszkodnak a bolti ügyintézéshez. Önkiszolgáló benzinkutakból kétféle töltőállomás-modell működik. Az egyik pápai töltőállomáson jártunk, ahol készségesen megosztotta tapasztalatait a benzinkút munkatársa.

Tankoló automata egy pápai állomáson– egyre több autós bízik az önkiszolgáló benzinkutakban
Tankolóautomata egy pápai állomáson – egyre több autós bízik az önkiszolgáló benzinkutakban
Fotó: Csizi Péter/Napló

Éjjel-nappal nyitva: az önkiszolgáló benzinkutak nem pihennek

A kút kezelője szerint az autósok többsége ma már bizalommal fordul az önkiszolgáló rendszer felé – tapasztalatai alapján a kezdeti bizonytalanság gyorsan elmúlt. Meglepő, de elmondása alapján az idősebb autósok sokszor magabiztosabban kezelik az önkiszolgáló kutakat, mint a fiatalabbak. Nem idegenkednek a rendszertől, sőt, kifejezetten tetszik nekik, hogy a kezelőfelület jól olvasható, nagy betűkkel és egyértelmű utasításokkal működik – főleg az árak kijelzése miatt. Megfigyelése szerint éppen a fiatalabb korosztály az, amelyet könnyebb zavarba hozni, ha valami nem a megszokott módon történik. Náluk nincs felügyelet, a gép akkor veszi át a kiszolgálást, mikor a kezelő már elvégezte műszakját.

Elvitathatatlan előnyük az egyszerű kezelhetőség, és hogy sosem kérik a pontgyűjtős füzetet
Fotó: Csizi Péter/Napló

Nem mindig volt gördülékeny az önkiszolgáló kút kezelése

Korábban az egyik leggyakoribb panasz az volt, hogy ha valaki bent hagyta a nyugtát a terminálban, a rendszer biztonsági okból letiltotta a következő tankolást. Ezt azonban hamar orvosolták: érzékelővel oldották meg, hogy az új ügyfél automatikusan kezdhesse a folyamatot. Hátrányként még sokan említik, hogy az automata nem ad visszajárót készpénzes fizetésnél. Erre is született megoldás: a fennmaradó összegről a gép nyugtát ad, amely a shopban vagy újabb üzemanyag-vásárlásnál levásárolható – méghozzá nem is rövid határidőn belül.

Egyre több a benzinkút

A bizalom növelésében a transzparencia és a visszajelzés játszik kulcsszerepet: olvasható árak, jól látható nyugták, működő ügyfélszolgálati szám a terminálon. A technikai megbízhatóság — azaz a pontos mennyiség, a gyors kártyakezelés és a tiszta, működő érintőfelület — összességében többet számít, mint a látványos dizájn. Magyarországon, különösen a vidéki kutaknál, fontos a személyes jelenlét lehetősége: ha valami elromlik, legyen kihez fordulni. 

Rendkívüli előnye, hogy akkor is működik, amikor már minden más zárva van – szombat hajnalban, vagy egy hosszú út végén, amikor az ember porzó tankkal gurul haza, igazi megváltás egy működő automata kút.

Kétfajta típussal találkozhatunk a tankolóhelyeken:

  • Az egyik a 0–24 órában működő automatizált kút, ahol a gépállomás éjjel-nappal elérhető: például az „Automata kútoszlopok: 0-00-24” jelzésű Auchan-kútaknál
  • A másik modell a normál nyitvatartású benzinkút, ahol az önkiszolgáló egység csak akkor üzemel, amikor nincs személyzetes kiszolgálás – tehát a „rendes nyitvatartás” alatt a hagyományos mód, azon kívül automata mód.


 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
