Nem kér pontgyűjtőt, csak kártyát – Az önkiszolgáló benzinkutak térhódítása

Az óvatosság több forrásból táplálkozik. Idősebb autósok gyakran idegenkednek a gépektől: félnek a hibás tranzakcióktól, a nyugta nélküli fizetéstől, vagy attól, hogy a gép „elfogyasztja” a kártyát. A fiatalabbak viszont jellemzően magabiztosabbak: számukra a telefonos fizetés és az applikációk ismerősek, és kevésbé ragaszkodnak a bolti ügyintézéshez. Önkiszolgáló benzinkutakból kétféle töltőállomás-modell működik. Az egyik pápai töltőállomáson jártunk, ahol készségesen megosztotta tapasztalatait a benzinkút munkatársa.

Tankolóautomata egy pápai állomáson – egyre több autós bízik az önkiszolgáló benzinkutakban

Fotó: Csizi Péter/Napló

Éjjel-nappal nyitva: az önkiszolgáló benzinkutak nem pihennek

A kút kezelője szerint az autósok többsége ma már bizalommal fordul az önkiszolgáló rendszer felé – tapasztalatai alapján a kezdeti bizonytalanság gyorsan elmúlt. Meglepő, de elmondása alapján az idősebb autósok sokszor magabiztosabban kezelik az önkiszolgáló kutakat, mint a fiatalabbak. Nem idegenkednek a rendszertől, sőt, kifejezetten tetszik nekik, hogy a kezelőfelület jól olvasható, nagy betűkkel és egyértelmű utasításokkal működik – főleg az árak kijelzése miatt. Megfigyelése szerint éppen a fiatalabb korosztály az, amelyet könnyebb zavarba hozni, ha valami nem a megszokott módon történik. Náluk nincs felügyelet, a gép akkor veszi át a kiszolgálást, mikor a kezelő már elvégezte műszakját.

Elvitathatatlan előnyük az egyszerű kezelhetőség, és hogy sosem kérik a pontgyűjtős füzetet

Fotó: Csizi Péter/Napló

Nem mindig volt gördülékeny az önkiszolgáló kút kezelése

Korábban az egyik leggyakoribb panasz az volt, hogy ha valaki bent hagyta a nyugtát a terminálban, a rendszer biztonsági okból letiltotta a következő tankolást. Ezt azonban hamar orvosolták: érzékelővel oldották meg, hogy az új ügyfél automatikusan kezdhesse a folyamatot. Hátrányként még sokan említik, hogy az automata nem ad visszajárót készpénzes fizetésnél. Erre is született megoldás: a fennmaradó összegről a gép nyugtát ad, amely a shopban vagy újabb üzemanyag-vásárlásnál levásárolható – méghozzá nem is rövid határidőn belül.