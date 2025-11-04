Mutatjuk, milyen csodálatosan szép az ősz Kádárta határában (+ galéria)

Ahogy hűvösebbé válik az őszi időjárás és rövidülnek a nappalok, úgy öltözik új ruhába a természet. Az év egyik legszebb átmenete ez, amikor az erdők és mezők rozsdavörös, sárga és arany árnyalatokkal telnek meg. Fotósunk, Fülöp Ildikó, ezúttal Kádárta mellett járt, ahol páratlan szépségű őszi tájat, őszi leveleket sikerült megörökítenie.

Kádártán az őszi levelekből egy egész színpalettát gyűjthetünk

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Az őszi levelek látványa lenyűgöző Kádártán

Kádárta határában készült képek igazi látványosságként mutatják meg, mennyi szépség rejlik az őszi természetben. A lehullott falevelek sűrű szőnyeget alkotnak, a fák lombkoronája pedig élénk színekkel ragyog. A fotók nemcsak a tájat, hanem az évszak hangulatát is visszaadják – melankóliát, nyugalmat és a természet örök körforgását.