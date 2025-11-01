Ilyen temető nincs még egy az országban, szent tekercseket rejt dunántúli sírkert

A rabbi, aki megérezte a közelgő vészt

A pápai emlékezet szerint Grünwald Jákob rabbi, a város legendás tanítója halála előtt figyelmeztette híveit, hogy „sötét idők jönnek”, és arra kérte őket, őrizzék meg a hitüket, bármi történik is. A holokauszt után sokan ezt próféciaként értelmezték — innen ered a ma is ismert mondás, miszerint „a rabbi megjövendölte a veszedelmet”. A külön kriptában nyugvó rabbi sírja zarándokhellyé vált: évtizedeken át tartottak itt megemlékezéseket, bár mára egyre kevesebben látogatják. A hagyomány szerint nők nem léphetnek be a nyughelyre, amelyet ma is a hit és az emlékezés tisztelete vesz körül.

A temetőkert kertjében álló sírkövek a holokauszt áldozatainak csendes tanúi is lehetnének

Fotó: Csizi Péter / Napló

Ezreket deportáltak Auschwitz-Birkenauba

Mintegy 2800 zsidó származású pápai és környékbeli embert zártak össze a város nyugati részén kialakított gettóban, köztük

időseket,

nőket

és gyerekeket.

A pápai vasútállomásról végül több ezer ember indult Auschwitz felé 1944 júniusának végén. Ennek Katalin elmondása szerint édesanyja is szemtanúja volt:

Édesanyám látta, ahogy a német katonák sorfala között szállították fel az embereket a vagonokra, volt ott egy lány is, csecsemővel a kezében. A gyerek véletlenül kicsúszott a szorításából, majd a földre került, ekkor az egyik katona olyan durván belerúgott a földön fekvő gyerekbe, hogy szinte elrepült

– idézte fel a felkavaró történetet. A deportáltak többsége már az érkezés után a gázkamrákba került, amit szintén megerősít egy fogolytáborból visszatért idősebb férfi történetével:

A feleségével, két gyermekével és mindkét szülőpárral együtt hurcolták el őket a táborba A megérkezés után sorba állították őket – egyik irányba az anyját, másikba az apját, máshová a gyermekeit és a párját. Csak a felszabadulás után tudta meg, hogy minden szerette a gázkamrákban halt meg. Ő volt az egyetlen, aki hazatért

Hagyományok, melyek túlélték az időt

A pápai zsidó temetők egyik különleges népszokása, hogy a halott kezébe két fadarabot vagy botot helyeznek. A hit szerint, amikor majd Illés próféta eljövetelekor megszólalnak a harsonák, a halottak feltámadnak, és e botok segítenek nekik felállni. Bár ez a szokás nem része a hivatalos vallási előírásoknak, Pápán évszázadok óta élő hagyományként őrzik. Az 1749-ben alapított, ma is álló ótemető e hitvilág lenyomatát őrzi, különleges sírköveivel, héber felirataival és csendes, elmélkedésre hívó hangulatával. A Veszprémi út 27–38. közötti két temető együtt adja a város egyik legmegrendítőbb történelmi emlékhelyét: ahol a hit, a múlt és a veszteség találkozik – és ahol a kövek még mindig beszélnek, ha elég csendben hallgatjuk őket.