Ilyen temető nincs még egy az országban, szent tekercseket rejt dunántúli sírkert
A sírkert csendje nem üresség: a kőbe vésett nevek, a héber betűk és a megkopott jelképek a város elveszett világát mesélik. Mintha minden nyughely mögött egy elhallgatott történet várna arra, hogy újra kimondják. A pápai zsidó temetőben az emlékmű szimbolikus, azonban a város múltját beárnyékoló tragédiák valós emberi történeteket mesélnek el.
Pápán a 18. század közepétől éltek nagyobb számban zsidó családok, akik 1749-től saját temetőt alapítottak. A város izraelita közösségének több mint 3500 tagja nyugszik itt, köztük tanítók, rabbik és Karinthy Frigyes édesapja, Kohn Lipót is. A pápai zsidó temető a város egyik legrégebbi emlékhelye, ahol a kövek, héber feliratok és jelképek a hit, a hagyomány és a történelmi múlt csendes tanúi. A holokauszt elhurcoltjai közül kevesen tértek haza, ám emlékük itt él tovább a kőbe vésett nevekben, a megtört feliratokban, és azokban a sírokban, amelyeket már senki sem látogat.
Az új pápai zsidó temető és a szent szövegek sírja
A 19. század végére a régi sírkert megtelt, ezért új temetőt nyitottak a város másik részén, a Veszprémi út 27. szám alatt. Itt, az új zsidó temetőben több mint 2500 ember nyugszik, köztük neves rabbik és közösségi vezetők. A hátsó rész különös jelentőséggel bír: itt helyezték el a II. világháború idején a németek által meggyalázott tóratekercseket és vallási könyveket, szakrális szertartás szerint, a hit védelmében. A temető gondnoka, Katalin elmondta, hogy a jobb állapotú tekercseket elszállították, de a sérült iratokat és imakönyveket valóban elhantolták egy sírkő alá. A helyiek ma is „a szentség sírjaként” emlegetik a parcellát, amely különös csendet áraszt – mintha maguk a pergamenek őriznék a történetet.
Murvát szállítanak a temetőkbe, hogy megkönnyítsék a sírhelyek gondozását
A rabbi, aki megérezte a közelgő vészt
A pápai emlékezet szerint Grünwald Jákob rabbi, a város legendás tanítója halála előtt figyelmeztette híveit, hogy „sötét idők jönnek”, és arra kérte őket, őrizzék meg a hitüket, bármi történik is. A holokauszt után sokan ezt próféciaként értelmezték — innen ered a ma is ismert mondás, miszerint „a rabbi megjövendölte a veszedelmet”. A külön kriptában nyugvó rabbi sírja zarándokhellyé vált: évtizedeken át tartottak itt megemlékezéseket, bár mára egyre kevesebben látogatják. A hagyomány szerint nők nem léphetnek be a nyughelyre, amelyet ma is a hit és az emlékezés tisztelete vesz körül.
Ezreket deportáltak Auschwitz-Birkenauba
Mintegy 2800 zsidó származású pápai és környékbeli embert zártak össze a város nyugati részén kialakított gettóban, köztük
- időseket,
- nőket
- és gyerekeket.
A pápai vasútállomásról végül több ezer ember indult Auschwitz felé 1944 júniusának végén. Ennek Katalin elmondása szerint édesanyja is szemtanúja volt:
Édesanyám látta, ahogy a német katonák sorfala között szállították fel az embereket a vagonokra, volt ott egy lány is, csecsemővel a kezében. A gyerek véletlenül kicsúszott a szorításából, majd a földre került, ekkor az egyik katona olyan durván belerúgott a földön fekvő gyerekbe, hogy szinte elrepült
– idézte fel a felkavaró történetet. A deportáltak többsége már az érkezés után a gázkamrákba került, amit szintén megerősít egy fogolytáborból visszatért idősebb férfi történetével:
A feleségével, két gyermekével és mindkét szülőpárral együtt hurcolták el őket a táborba A megérkezés után sorba állították őket – egyik irányba az anyját, másikba az apját, máshová a gyermekeit és a párját. Csak a felszabadulás után tudta meg, hogy minden szerette a gázkamrákban halt meg. Ő volt az egyetlen, aki hazatért
Hagyományok, melyek túlélték az időt
A pápai zsidó temetők egyik különleges népszokása, hogy a halott kezébe két fadarabot vagy botot helyeznek. A hit szerint, amikor majd Illés próféta eljövetelekor megszólalnak a harsonák, a halottak feltámadnak, és e botok segítenek nekik felállni. Bár ez a szokás nem része a hivatalos vallási előírásoknak, Pápán évszázadok óta élő hagyományként őrzik. Az 1749-ben alapított, ma is álló ótemető e hitvilág lenyomatát őrzi, különleges sírköveivel, héber felirataival és csendes, elmélkedésre hívó hangulatával. A Veszprémi út 27–38. közötti két temető együtt adja a város egyik legmegrendítőbb történelmi emlékhelyét: ahol a hit, a múlt és a veszteség találkozik – és ahol a kövek még mindig beszélnek, ha elég csendben hallgatjuk őket.
