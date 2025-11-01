november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hagyományok és borzasztó sorsok

1 órája

Ilyen temető nincs még egy az országban, szent tekercseket rejt dunántúli sírkert

Címkék#hit#hagyomány#nyughely#temető#történelem#pápa

A sírkert csendje nem üresség: a kőbe vésett nevek, a héber betűk és a megkopott jelképek a város elveszett világát mesélik. Mintha minden nyughely mögött egy elhallgatott történet várna arra, hogy újra kimondják. A pápai zsidó temetőben az emlékmű szimbolikus, azonban a város múltját beárnyékoló tragédiák valós emberi történeteket mesélnek el.

Csizi Péter

Pápán a 18. század közepétől éltek nagyobb számban zsidó családok, akik 1749-től saját temetőt alapítottak. A város izraelita közösségének több mint 3500 tagja nyugszik itt, köztük tanítók, rabbik és Karinthy Frigyes édesapja, Kohn Lipót is. A pápai zsidó temető a város egyik legrégebbi emlékhelye, ahol a kövek, héber feliratok és jelképek a hit, a hagyomány és a történelmi múlt csendes tanúi. A holokauszt elhurcoltjai közül kevesen tértek haza, ám emlékük itt él tovább a kőbe vésett nevekben, a megtört feliratokban, és azokban a sírokban, amelyeket már senki sem látogat.

Kőbe vésett nevek és héber feliratok a pápai zsidó temetőben
Kőbe vésett nevek és héber feliratok a pápai zsidó temetőben
Fotó: Csizi Péter/Napló

Az új pápai zsidó temető és a szent szövegek sírja

A 19. század végére a régi sírkert megtelt, ezért új temetőt nyitottak a város másik részén, a Veszprémi út 27. szám alatt. Itt, az új zsidó temetőben több mint 2500 ember nyugszik, köztük neves rabbik és közösségi vezetők. A hátsó rész különös jelentőséggel bír: itt helyezték el a II. világháború idején a németek által meggyalázott tóratekercseket és vallási könyveket, szakrális szertartás szerint, a hit védelmében. A temető gondnoka, Katalin elmondta, hogy a jobb állapotú tekercseket elszállították, de a sérült iratokat és imakönyveket valóban elhantolták egy sírkő alá. A helyiek ma is „a szentség sírjaként” emlegetik a parcellát, amely különös csendet áraszt – mintha maguk a pergamenek őriznék a történetet.

A rabbi, aki megérezte a közelgő vészt

A pápai emlékezet szerint Grünwald Jákob rabbi, a város legendás tanítója halála előtt figyelmeztette híveit, hogy „sötét idők jönnek”, és arra kérte őket, őrizzék meg a hitüket, bármi történik is. A holokauszt után sokan ezt próféciaként értelmezték — innen ered a ma is ismert mondás, miszerint „a rabbi megjövendölte a veszedelmet”. A külön kriptában nyugvó rabbi sírja zarándokhellyé vált: évtizedeken át tartottak itt megemlékezéseket, bár mára egyre kevesebben látogatják. A hagyomány szerint nők nem léphetnek be a nyughelyre, amelyet ma is a hit és az emlékezés tisztelete vesz körül.

A temetőkert kertjében álló sírkövek a holokauszt áldozatainak csendes tanúi is lehetnének
Fotó: Csizi Péter / Napló

Ezreket deportáltak Auschwitz-Birkenauba

Mintegy 2800 zsidó származású pápai és környékbeli embert zártak össze a város nyugati részén kialakított gettóban, köztük 

  • időseket, 
  • nőket 
  • és gyerekeket. 

A pápai vasútállomásról végül több ezer ember indult Auschwitz felé 1944 júniusának végén. Ennek Katalin elmondása szerint édesanyja is szemtanúja volt:

Édesanyám látta, ahogy a német katonák sorfala között szállították fel az embereket a vagonokra, volt ott egy lány is, csecsemővel a kezében. A gyerek véletlenül kicsúszott a szorításából, majd a földre került, ekkor az egyik katona olyan durván belerúgott a földön fekvő gyerekbe, hogy szinte elrepült

– idézte fel a felkavaró történetet. A deportáltak többsége már az érkezés után a gázkamrákba került, amit szintén megerősít egy fogolytáborból visszatért idősebb férfi történetével:

A feleségével, két gyermekével és mindkét szülőpárral együtt hurcolták el őket a táborba A megérkezés után sorba állították őket – egyik irányba az anyját, másikba az apját, máshová a gyermekeit és a párját. Csak a felszabadulás után tudta meg, hogy minden szerette a gázkamrákban halt meg. Ő volt az egyetlen, aki hazatért

Hagyományok, melyek túlélték az időt

A pápai zsidó temetők egyik különleges népszokása, hogy a halott kezébe két fadarabot vagy botot helyeznek. A hit szerint, amikor majd Illés próféta eljövetelekor megszólalnak a harsonák, a halottak feltámadnak, és e botok segítenek nekik felállni. Bár ez a szokás nem része a hivatalos vallási előírásoknak, Pápán évszázadok óta élő hagyományként őrzik. Az 1749-ben alapított, ma is álló ótemető e hitvilág lenyomatát őrzi, különleges sírköveivel, héber felirataival és csendes, elmélkedésre hívó hangulatával. A Veszprémi út 27–38. közötti két temető együtt adja a város egyik legmegrendítőbb történelmi emlékhelyét: ahol a hit, a múlt és a veszteség találkozik – és ahol a kövek még mindig beszélnek, ha elég csendben hallgatjuk őket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu