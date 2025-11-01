24 perce
Hátborzongató lehet egy éjszaka Savanyú Jóska sírjánál – megmutatjuk a helyet, ahol a legendás betyár elbukott
A Bakony erdős ösvényei között, Tótvázsony temetőjében áll Savanyú Jóska sírja — az egykori híres betyár öröksége ma ugyanolyan élő legenda, mint a rablásai idején volt. A sírt barlangok és régi búvóhelyek veszik körül, s a helyiek szerint éjszakánként még ma is csendőrök lépései verik fel a temető csendjét. Köze lehet a Savanyú Jóska sírja körüli titokzatos történeteknek ahhoz, hogy a haramia saját kezével vetett véget életének?
Tótvázsonyban, a Bakony szívében egy egyszerű sírkő áll, babérfák és fenyők ölelésében. Mögötte egy történet húzódik, amely vérrel, rablással és meneküléssel íródott. Ez a történet Savanyú Jóskáé, a Bakonyt kísértő betyáré, akinek élete olyan, akár egy vadnyugati film forgatókönyve. A „betyárvilág” a 18. század második felében bontakozott ki, amikor Magyarország elhagyatott, erdős, mocsaras vidékein a társadalom peremére szorult pásztorok és szegénylegények bandákba verődtek. A Savanyú Jóska sírja körüli misztikum miatt sokan kilátogatnak a temetőbe, azonban éjszakánként furcsa zajokra figyeltek fel – a helyi mondák szerint a betyárvezér nyugtalan lelke még ma is járja a környékbeli búvóhelyeket.
Savanyú Jóska sírja körül a történelem és a legenda határa elmosódik
A szabadságharc leverése után a rablók hatóság elleni küzdelme már politikai-romantikus színezetet is kapott. Bár állítólagos jótetteikre nincs bizonyíték, a néphagyomány mégis olyan történeteket szőtt köréjük, melyekben a betyárok pénzt osztanak a szegényeknek, vagy megvédik a parasztokat a földesuraktól. Ilyen legenda Savanyú Jóskát is körbeöleli. Az útonálló 1841-ben, Izsákfán született, és juhászból lett betyár. 1881-ben követte el első ismert rablását: kifosztotta Háczky Kálmán csabrendeki birtokát, majd a helyi főbírót, Bogyay Antalt megölte. Az ezt követő három év a „fénykora” volt – rablásai és gyilkosságai miatt országos vérdíjat tűztek ki a fejére. Kistermetű, mindössze 160 centiméter magas férfi volt, ami sokszor mentette meg az üldözői elől. 1884-ben azonban mulatozás közben elkapták a zalahalápi csárdában.
A Balaton-felvidék legendás betyárjai voltak még:
- Sobri Jóska (1810?–1837) – a Bakony leghíresebb betyárja, akit romantikus néphősnek tartottak, de valójában több gyilkosságot is elkövetett.
- Angyal Bandi (1820?–1853) – a Dunántúl másik híres útonállója, aki gyakran a gazdagokat fosztogatta, a nép szemében „jó szívű rablóként” élt.
- Zöld Marci (1800-as évek eleje) – Somogy és Veszprém határvidékén tevékenykedett, több balatonparti csárdát és uradalmat fosztott ki.
- Juhász Jóska – kevésbé ismert, de a Tapolcai-medence környékén emlegették, főleg rablásai és bujdosóélete miatt.
- Pandúr Jóska – különös sorsú figura, aki a veszprémi pandúrságtól állt át a betyárok oldalára. A legendák szerint jól ismerte az erdők minden ösvényét.
A szombathelyi törvényszék halálra ítélte, majd a büntetést életfogytiglanra enyhítették. Illaván és Vácon raboskodott, végül 1906-ban szabadult, a váci püspök közbenjárására. Betegen tért vissza Tótvázsonyba, ahol testvérénél húzta meg magát, és szabómesterségbe kezdett. Egy évvel később, 1907 tavaszán halt meg –állítólag öngyilkos lett, amiben valószínűleg közrejátszott hosszan tartó reumája és tüdőbaja is.
A törvényenkívüli kalandor sírja és az azt körbeölelő misztikum
Savanyú Jóska sírja Tótvázsonyban mára turistalátványossággá vált – nem csak a betyár-romantika miatt, hanem mert a sírhant körül hiedelmek születtek. Egyesek szerint a sírnál eltöltött éjszaka után furcsa csendet tapasztalnak, mások szerint a barlangokban, ahol egykor rejtőzött, még ma is „ladik-kopogás” visszhangzik. A helyiek mesélik, hogy éjszakánként „patkódobogást” és „csendőrlépéseket” hallani a környéken.
A népi hagyomány úgy tartja: aki a sírján bekeni a sírkő oldalát pálinkával, az betyár-szellemet idéz meg — és „védelmet” kap az erdő útvesztőiben
Savanyú Jóska olyan figurává vált, aki egyszerre volt üldözött és üldöző, aki a hatalom elől menekült, de közben fosztogatott is. A betyár-ízű történetekben a „törvényen kívüli igazságosztó” motívuma keveredik a valósággal. Emellett a sírja körüli misztikus vonzást felerősíti az erdő, a barlangok és az eldugott temető helyszíne – ideális „legendateremtő” környezet.
Ők maguk szabták maguknak és legényeiknek a nyers és szigorú törvényeiket, amelyekkel lehetővé vált a működés, a megmaradás, a túlélés. Volt köztük rettegett országháborító rablógyilkos. Voltak viszont, akiket a nép a szegények támogatójaként ismert, védelembe vett, bújtatott, élelmezett.
(Magyar szépmesék – Betyárbecsület [Hegyi Ákos])
