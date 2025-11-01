Hátborzongató lehet egy éjszaka Savanyú Jóska sírjánál – megmutatjuk a helyet, ahol a legendás betyár elbukott

Tótvázsonyban, a Bakony szívében egy egyszerű sírkő áll, babérfák és fenyők ölelésében. Mögötte egy történet húzódik, amely vérrel, rablással és meneküléssel íródott. Ez a történet Savanyú Jóskáé, a Bakonyt kísértő betyáré, akinek élete olyan, akár egy vadnyugati film forgatókönyve. A „betyárvilág” a 18. század második felében bontakozott ki, amikor Magyarország elhagyatott, erdős, mocsaras vidékein a társadalom peremére szorult pásztorok és szegénylegények bandákba verődtek. A Savanyú Jóska sírja körüli misztikum miatt sokan kilátogatnak a temetőbe, azonban éjszakánként furcsa zajokra figyeltek fel – a helyi mondák szerint a betyárvezér nyugtalan lelke még ma is járja a környékbeli búvóhelyeket.

Savanyú Jóska sírja nemcsak emlékhely, hanem legendák forrása is – a bátrabbak éjszaka is ellátogatnak ide

Savanyú Jóska sírja körül a történelem és a legenda határa elmosódik

A szabadságharc leverése után a rablók hatóság elleni küzdelme már politikai-romantikus színezetet is kapott. Bár állítólagos jótetteikre nincs bizonyíték, a néphagyomány mégis olyan történeteket szőtt köréjük, melyekben a betyárok pénzt osztanak a szegényeknek, vagy megvédik a parasztokat a földesuraktól. Ilyen legenda Savanyú Jóskát is körbeöleli. Az útonálló 1841-ben, Izsákfán született, és juhászból lett betyár. 1881-ben követte el első ismert rablását: kifosztotta Háczky Kálmán csabrendeki birtokát, majd a helyi főbírót, Bogyay Antalt megölte. Az ezt követő három év a „fénykora” volt – rablásai és gyilkosságai miatt országos vérdíjat tűztek ki a fejére. Kistermetű, mindössze 160 centiméter magas férfi volt, ami sokszor mentette meg az üldözői elől. 1884-ben azonban mulatozás közben elkapták a zalahalápi csárdában.

A Balaton-felvidék legendás betyárjai voltak még: