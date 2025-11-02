Szünidő a könyvtárban

Az intézményben három napon tartottak foglalkozást, ezeken őszi dekorációt készítettek, volt papírszínház és diafilmvetítés. A vetítésen a kicsik egyik kedvenc meséje, a Bogyó és Babóca is sorra került, amelyet figyelmesen hallgattak a gyerekek.

Zapletál Mártával a sportpoharazást gyakorolták a gyerekek

Fotó: Tisler Anna

Csütörtökön igazi különlegesség várta a szünidejüket töltőket. Zapletál Márta vezetésével a sportpoharazást gyakorolták. A vidám, egyórás foglalkozás nagy figyelmet igényelt mindannyiuktól. Először úgy pakolták a poharakat a megadott sorrend szerint, hogy egyet a fejükön egyensúlyoztak, majd gúlát is építettek. Sokan a foglalkozást követően ott maradtak olvasni vagy újabb könyveket kölcsönöztek, amelyeket a szünetben még el tudnak olvasni.