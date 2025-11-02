november 2., vasárnap

Achilles névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ajka

1 órája

Szünidő a könyvtárban

Címkék#Zapletál Márta#Bogyó és Babóca#gyermekkönyvtár

A szokásos nagy érdeklődés mellett zajlott a Bogáncs gyermekkönyvtár programsorozata az őszi szünidőben.

Tisler Anna

Az intézményben három napon tartottak foglalkozást, ezeken őszi dekorációt készítettek, volt papírszínház és diafilmvetítés. A vetítésen a kicsik egyik kedvenc meséje, a Bogyó és Babóca is sorra került, amelyet figyelmesen hallgattak a gyerekek. 

Zapletál Mártával a sportpoharazást gyakorolták a gyerekek
Fotó: Tisler Anna

Csütörtökön igazi különlegesség várta a szünidejüket töltőket. Zapletál Márta vezetésével a sportpoharazást gyakorolták. A vidám, egyórás foglalkozás nagy figyelmet igényelt mindannyiuktól. Először úgy pakolták a poharakat a megadott sorrend szerint, hogy egyet a fejükön egyensúlyoztak, majd gúlát is építettek. Sokan a foglalkozást követően ott maradtak olvasni vagy újabb könyveket kölcsönöztek, amelyeket a szünetben még el tudnak olvasni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu