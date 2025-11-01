Pezsgős koccintás 20 forintért

A tanácsi kiadvány bevezetője szerint „az ünnepélyes házasságkötés az ifjú pár, családtagjai és barátai részére egy életen át maradandó, szép emlék”, és ehhez az iroda „díjtalan szolgáltatással és díjazás ellenében, különszolgáltatással” járul hozzá. Ez a megfogalmazás jól mutatja, hogyan próbált a Kádár-kori állam alternatívát kínálni az egyházi szertartások helyett: a vallási házasságkötések helyét átvették a tanácsi anyakönyvi hivatalok, az iroda pedig a meghittség és emelkedettség illúzióját igyekezett megteremteni világi keretek között.

A tanácsi kiadvány fotókkal illusztrálta a szolgáltatásokat

A tanácsi kiadványban minden részletet alaposan lefektettek

A dokumentum szerint a házasulandók kötelesek voltak legalább 30 nappal korábban bejelenteni szándékukat az anyakönyvi hivatalban, és orvosi igazolást is fel kellett mutatniuk a Család- és Nővédelmi Tanácsadótól” – 35 éves korig.

A névadó ünnepségeken kötelező volt a kisdobosnyakkendő

Díjtalan és különszolgáltatások

Az intézmény alapszolgáltatásai ingyenesek voltak, de aki igazán „ünnepélyes” hangulatot szeretett volna, az számos extrát rendelhetett hozzá néhány forintért. A házasságkötéshez járt a teremhasználat, az ünnepi beszéd, a gépzene és az emléklap – mindez díjmentesen. A névadó ünnepségeken pedig kisdobosnyakkendő, úttörőköszöntés és emléklap tette emlékezetessé az eseményt.

A pezsgős koccintás feláras volt, 20 forintba került

Aki azonban egy kis csillogásra vágyott, az választhatott a különszolgáltatások közül: