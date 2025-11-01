40 perce
Pezsgős koccintás 20 forintért
A Pápai vagyok Facebook-csoportban nemrég egy igazi ritkaságot osztottak meg: egy több évtizedes, tanácsi kiadványt, amely a Családi és Társadalmi Ünnepségeket és Szertartásokat Szervező Iroda tájékoztatója címet viseli. A könyv egyfajta praktikus útmutatóként szolgált a város lakói számára a 70-es, 80-as években, bemutatva, hogyan lehet „ünnepélyesen” házasságot kötni, természetesen a szocialista erkölcs szellemében.
A tanácsi kiadvány bevezetője szerint „az ünnepélyes házasságkötés az ifjú pár, családtagjai és barátai részére egy életen át maradandó, szép emlék”, és ehhez az iroda „díjtalan szolgáltatással és díjazás ellenében, különszolgáltatással” járul hozzá. Ez a megfogalmazás jól mutatja, hogyan próbált a Kádár-kori állam alternatívát kínálni az egyházi szertartások helyett: a vallási házasságkötések helyét átvették a tanácsi anyakönyvi hivatalok, az iroda pedig a meghittség és emelkedettség illúzióját igyekezett megteremteni világi keretek között.
A tanácsi kiadványban minden részletet alaposan lefektettek
A dokumentum szerint a házasulandók kötelesek voltak legalább 30 nappal korábban bejelenteni szándékukat az anyakönyvi hivatalban, és orvosi igazolást is fel kellett mutatniuk a Család- és Nővédelmi Tanácsadótól” – 35 éves korig.
Díjtalan és különszolgáltatások
Az intézmény alapszolgáltatásai ingyenesek voltak, de aki igazán „ünnepélyes” hangulatot szeretett volna, az számos extrát rendelhetett hozzá néhány forintért. A házasságkötéshez járt a teremhasználat, az ünnepi beszéd, a gépzene és az emléklap – mindez díjmentesen. A névadó ünnepségeken pedig kisdobosnyakkendő, úttörőköszöntés és emléklap tette emlékezetessé az eseményt.
Aki azonban egy kis csillogásra vágyott, az választhatott a különszolgáltatások közül:
- Élő zene elektromos orgonával – 100 Ft
- Felnőtt vegyes kórus – 450 Ft
- Szavalat – 60 Ft
- Magnófelvétel (hozott szalaggal) – 30 Ft
- Szólóének – 100 Ft
- Pezsgős koccintás – 20 Ft
A szolgáltatások listája ma már mosolyt csal az ember arcára, de a maga idejében komoly rendszer működött a háttérben: az iroda minden apró részletet megszervezett, a taxirendeléstől kezdve az újsághírig.