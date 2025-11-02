Ennyi maradt a tapolcai laktanyából - Friss videón a kiürült helyőrség

Tapolca igazi katonavárosként fontos szerepet játszott hosszú évtizedeken át a magyar honvédség és a néphadsereg történetében. A tapolcai laktanya elődje, a 38. Lövészezred, 1950-ben alakult meg Veszprémben, majd 1951-ben Tapolcára települt.

A tapolcai laktanya épületeinek állapota 19 éve folyamatosan romlik

Forrás: azelfeledettlegiero.hu

A tapolcai laktanya egykor 5000 katona otthona volt

Fő feladata kezdetben a sorkatonák és tartalékosok kiképzése volt. Az 1950-es években több átszervezésen ment keresztül. A haderőfejlesztés során 1987-ben az ezredből harckocsi dandár alakult, amely 4 harckocsi zászlóaljból, 1 gépesített lövész zászlóaljból és 1 önjáró tüzérosztályból állt. 1990-ben a dandár Kinizsi Pál nevét vette fel, és Tapolca várostól új csapatzászlót kapott. 1995-ben a dandár kiképző dandárrá alakult, majd 1997-ben megalakult a Dunántúli Kiképző Központ, amely Tapolcán működött tovább. Ez volt az első szervezet, amely a Magyar Honvédség új rendszerű, 180 órás alapkiképzését bevezette. A központ 1997-ben érte el teljes készenlétét, és több mint 5000 főből állt. 2000-ben a honvédelmi miniszter döntése alapján létrejött a Tapolcai Kiképző Központ, a Dunántúli Kiképző Központ megszűnésével.

Az új szervezet 2400 fős állománnyal működött, több kiképző zászlóaljjal. 2000 után több átszervezés történt, a központ létszáma csökkent, de továbbra is több tízezer katona kiképzését végezte, valamint részt vett árvízvédelmi feladatokban is. A tapolcai helyőrség utolsó munkanapja 2005. december 31-én volt, 2006 január elsejével a helyi kiképzőközpontot felszámolták. Azóta az egykor virágzó helyőrség lassan az enyészeté: kitört ablakok, omladozó falak és benőtt udvarok árulkodnak a múltról. Pedig voltak tervek a terület hasznosítására, ám ezek mind kudarcba fulladtak.

Legutóbb két éve írtunk az egykori kiképző központról annak kapcsán, hogy hajléktalanok költöztek be az egyik olyan önkormányzati tulajdonban lévő elhanyagolt állapotú ingatlanba, ahol nincs víz, se villany, se ágy. Ma a természet veszi vissza azt, ami egykor a honvédségé volt. A látvány egyszerre megrendítő és nosztalgikus – a friss videó valódi időutazás a magyar hadtörténelem egy darabjához: