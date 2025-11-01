1 órája
Meg fogsz lepődni, mennyi pénzt kaphatsz az otthoni munkavégzésért
Otthonról dolgozol? Akkor akár adómentes támogatás is járhat a munkáltatódtól. Összegyűjtöttük, mit érdemes tudni a távmunka költségtérítés 2025-ös szabályairól és összegéről.
A távmunka költségtérítés 2025-ben sokakat érinthet. Egyre több munkahely működik hibrid rendszerben, ahol a dolgozók részben otthonról, részben irodából végzik munkájukat. Az otthoni munkavégzés azonban többletkiadásokkal jár, például áram, fűtés, internet, eszközhasználat, ezért a jogszabályi keretek lehetőséget adnak arra, hogy ezek egy részét a munkáltató adómentesen megtérítse.
Távmunka költségtérítés 2025: mennyi jár a dolgozóknak?
A személyi jövedelemadóról szóló törvény hatályos szabályai alapján, ha a munkaszerződés rögzíti a távoli munkavégzést, a munkáltató havonta adómentes költségtérítést adhat a dolgozónak. Ennek összege legfeljebb a mindenkori minimálbér 10 százaléka, feltéve, hogy a munkavállaló nem számol el külön más, igazolt kiadást – például internet- vagy rezsiszámlát.
A távmunka után járó költségtérítés célja, hogy a munkavégzés otthoni rezsijét részben kompenzálja.
A 2025. január 1-jétől hatályos kormányrendelet szerint a minimálbér összege 290 800 forint. Ez alapján a távmunka után fizethető adómentes költségtérítés legfeljebb havi 29 080 forint lehet. Ha a dolgozó csak a hónap egy részében végez otthonról munkát, az összeg arányosan csökken.
Mit kell tudni a home office támogatásról?
Fontos, hogy a feleknek előzetesen meg kell állapodniuk a távmunkavégzésről a munkaszerződésben, és a térítést csak ez alapján lehet alkalmazni. A költségtérítés feltétele, hogy a távmunkáról a munkaszerződésben is szerepeljen megállapodás. A szabályozás egyszerű, mégis jelentős segítség: egy havi 29 080 forintos home office támogatás 2025-ben már érezhetően enyhítheti az otthoni munkavégzés terheit, miközben a munkáltató számára is átlátható és adminisztrációmentes megoldást kínál.
A juttatás célja a home office és hibrid munkavégzés során felmerülő rezsiköltségek részbeni kompenzálása.
Távmunka költségtérítés 2025-ben, mint béren kívüli juttatás?
Mivel a költségtérítés nem minősül bérnek, nem terheli járulék vagy személyi jövedelemadó, tehát a munkavállaló teljes összegben megkapja. A távmunka költségtérítés mindkét fél számára átlátható és költséghatékony megoldás.