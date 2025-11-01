Meg fogsz lepődni, mennyi pénzt kaphatsz az otthoni munkavégzésért

A távmunka költségtérítés 2025-ben sokakat érinthet. Egyre több munkahely működik hibrid rendszerben, ahol a dolgozók részben otthonról, részben irodából végzik munkájukat. Az otthoni munkavégzés azonban többletkiadásokkal jár, például áram, fűtés, internet, eszközhasználat, ezért a jogszabályi keretek lehetőséget adnak arra, hogy ezek egy részét a munkáltató adómentesen megtérítse.

Hogyan alakulnak a távmunka költségtérítés 2025-ös szabályai és összege home office munkavégzés esetén?

Távmunka költségtérítés 2025: mennyi jár a dolgozóknak?

A személyi jövedelemadóról szóló törvény hatályos szabályai alapján, ha a munkaszerződés rögzíti a távoli munkavégzést, a munkáltató havonta adómentes költségtérítést adhat a dolgozónak. Ennek összege legfeljebb a mindenkori minimálbér 10 százaléka, feltéve, hogy a munkavállaló nem számol el külön más, igazolt kiadást – például internet- vagy rezsiszámlát.

A távmunka után járó költségtérítés célja, hogy a munkavégzés otthoni rezsijét részben kompenzálja.