november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Juttatás

1 órája

Meg fogsz lepődni, mennyi pénzt kaphatsz az otthoni munkavégzésért

Címkék#távmunkavégzés#adómentes juttatás#minimálbér#támogatás#home office

Otthonról dolgozol? Akkor akár adómentes támogatás is járhat a munkáltatódtól. Összegyűjtöttük, mit érdemes tudni a távmunka költségtérítés 2025-ös szabályairól és összegéről.

Mák Lilla

A távmunka költségtérítés 2025-ben sokakat érinthet. Egyre több munkahely működik hibrid rendszerben, ahol a dolgozók részben otthonról, részben irodából végzik munkájukat. Az otthoni munkavégzés azonban többletkiadásokkal jár, például áram, fűtés, internet, eszközhasználat, ezért a jogszabályi keretek lehetőséget adnak arra, hogy ezek egy részét a munkáltató adómentesen megtérítse.

Munkatárs otthonról dolgozik - távmunka költségtérítés 2025-ben
Hogyan alakulnak a távmunka költségtérítés 2025-ös szabályai és összege home office munkavégzés esetén?
Illusztráció: pexels.com 

Távmunka költségtérítés 2025: mennyi jár a dolgozóknak?

A személyi jövedelemadóról szóló törvény hatályos szabályai alapján, ha a munkaszerződés rögzíti a távoli munkavégzést, a munkáltató havonta adómentes költségtérítést adhat a dolgozónak. Ennek összege legfeljebb a mindenkori minimálbér 10 százaléka, feltéve, hogy a munkavállaló nem számol el külön más, igazolt kiadást – például internet- vagy rezsiszámlát.

A távmunka után járó költségtérítés célja, hogy a munkavégzés otthoni rezsijét részben kompenzálja.

A 2025. január 1-jétől hatályos kormányrendelet szerint a minimálbér összege 290 800 forint. Ez alapján a távmunka után fizethető adómentes költségtérítés legfeljebb havi 29 080 forint lehet. Ha a dolgozó csak a hónap egy részében végez otthonról munkát, az összeg arányosan csökken.

Mit kell tudni a home office támogatásról?

Fontos, hogy a feleknek előzetesen meg kell állapodniuk a távmunkavégzésről a munkaszerződésben, és a térítést csak ez alapján lehet alkalmazni. A költségtérítés feltétele, hogy a távmunkáról a munkaszerződésben is szerepeljen megállapodás. A szabályozás egyszerű, mégis jelentős segítség: egy havi 29 080 forintos home office támogatás 2025-ben már érezhetően enyhítheti az otthoni munkavégzés terheit, miközben a munkáltató számára is átlátható és adminisztrációmentes megoldást kínál.

A juttatás célja a home office és hibrid munkavégzés során felmerülő rezsiköltségek részbeni kompenzálása. 

Távmunka költségtérítés 2025-ben, mint béren kívüli juttatás?

Mivel a költségtérítés nem minősül bérnek, nem terheli járulék vagy személyi jövedelemadó, tehát a munkavállaló teljes összegben megkapja. A távmunka költségtérítés mindkét fél számára átlátható és költséghatékony megoldás.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu