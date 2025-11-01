november 1., szombat

Szigorú szabályok

1 órája

Enni tilos, sírni szabad – Egy édesanya kiakadt

Címkék#buszon szabály#étel#ital#szendvics

Egy ártatlannak tűnő napi kérdésből komoly indulatok szabadultak el: kiderült, sokan nem tudják, hogy tilos enni-inni a távolsági buszokon, mások viszont pont lesik a szabályokat – főleg, ha egy kétéves gyerek éhesen kezd nyafogni.

A kérdés egyszerű volt: „Te szoktál enni, inni távolsági buszon? Tudtad, hogy ez tilos?” – de a válaszok meglepően szenvedélyesek lettek. 67 hozzászólás érkezett, és ezekből egyértelműen látszik: az utasok többsége nemcsak hogy nem tudott a szabályról, hanem egyáltalán nem is érzi jogosnak. Tilos enni a buszon? – korábbi cikkünkben már írtunk arról, de az emberek felejtenek, és a „régi" szabályokat felülírják az élettani szükségletek. 

Tilos enni a buszon? - Kíváncsiak voltunk, vajon olvasóink tisztában vannak-e a szabályokkal.
Tilos enni a buszon? – Kíváncsiak voltunk, vajon olvasóink tisztában vannak-e a szabályokkal.
Forrás: veol.hu

Inni igen, mert ha nem, rosszul leszek, befulladok. Legfeljebb mentőt hívnak. Ennyi!

 – írta egy kommentelő. Más is hasonlóan vélekedett: „Ha a vércukrom leesik, akkor muszáj. Nem hinném, hogy kómában jobb lenne a buszon a sofőrnek”.

Tilos enni a buszon, de a gyereksírást senki sem tilthatja meg

Az egyik legtöbb lájkot kapó hozzászólást egy nő írta, aki bemutatta a valóságot, milyen az, amikor valaki egy gyerekkel karöltve utazik távolsági buszon:

Tudtam, hogy tilos. 2 gyermekem van. A nagyobbik megérti, de a kisebbik nem. Mindig van nálunk olyan pár falatos apróság, ami kevésbé morzsolódik… Ha nagyon nem bírja, meg szokta enni az ilyet.

A kulturált étkezés hívei is megszólaltak: „Igen. De kulturáltan” – írta valaki. Más szerint viszont ez az egész csak felesleges szabályozás: 

Minden szabály annyit ér, amennyit be tudnak tartatni belőle!

 – jegyezte meg Lőrincz István.

A magyar nép lelkében nincs megtiltva a szendvics

A kommentelők közül sokan dühösen utasították el a szabályt:

Pont nem érdekel, pláne egy hosszú úton… főleg addig nem, amíg egy sofőr se tartja be a szabályt! 

Én akkor is eszek! Sőt, múltkor majdnem le is szállítottak, mert a 2 éves kislányom evett ropit.

Más már-már költőien drámai hangnemben fogalmazott és tette fel a költői kérdést:

Inni? Jó, akkor kitaccsolok, mert nem ihatok vizet. Az jobb? 

Tilos az evés, ivás a buszon? Mit mond a szabályzat?

Bár sok utas csak legyint a tiltásra, a szabály valójában egyáltalán nem városi legenda. A Volánbusz Zrt. hivatalos üzletszabályzata (24. oldal, III. fejezet, 8.2. szakasz) egyértelműen fogalmaz, ami 2024 óta hatályos: 

Az autóbuszon tilos fagylaltozni, ételt és italt fogyasztani, és csomagolatlan vagy nem visszazárhatóan nyitható csomagolású élelmiszerrel, itallal utazni, tartózkodni.

Ez alapján tehát a Volánbusz járatain az evés-ivás valóban tilos, nem csak kérés, hanem egyértelmű, szabályzatban rögzített előírás. Az utazási szabályokra a buszokon elhelyezett piktogramok és a vezetőfülke hátulján található tájékoztatók is felhívják az utasok figyelmét. A Volánbusz korábban úgy fogalmazott: természetesen figyelembe veszik az utasok egészségi állapotát, ha azt előre jelzik a sofőrnek, ugyanakkor ilyen esetekben is arra kérnek mindenkit, hogy amennyire csak lehet, tartsák be a szabályzat előírásait, és legyenek tekintettel a többi utasra is.

 

