Megasztár

Tóth Gabi látássérült versenyzője kiesett, szó nélkül hagyta el a stúdiót

Meglepő fordulat történt a Megasztár élő tehetségkutató műsorban: Tóth Gabi versenyzője, a látássérült Jánoki Márió búcsúzni kényszerült. A távozás körülményei azonban legalább annyira felkavarták a nézőket, mint maga a döntés.

Bogdán Katalin
Forrás: tv2 play

Már a Megasztár válogatókon is lenyűgözte a zsűrit és a közönséget Jánoki Márió, aki látássérültként vállalta a versenyt – és bizonyította, hogy szívből énekelni mindenki képes. A különleges tehetség Tóth Gabi mentoráltjaként jutott tovább a székes feladaton, az első élő show-n a Freedom című dallal, majd a második élő adásban I'm Not The Only One című dalt énekelte el, ami már kevés volt a továbbjutáshoz. A zsűri és a közönség döntése nem neki kedvezett: szavazategyenlőség alakult ki közte és Kökény Lali között, aki a Szerelem, miért múlsz? című Wolf Kati-dalt énekelte. Így a végső szó a nézőké volt – és ők úgy határoztak, Máriónak kell távoznia.

Forrás: tv2 play

Tóth Gabi és Jánoki Márió reakciója meglepte a nézőket

A kiesés pillanata nemcsak a versenyzőt, de mentorát is láthatóan megviselte. Amikor Tóth Gabi a színpadra ment, hogy segítsen Máriónak lejutni, egyikük sem szólalt meg – nem hangzott el búcsú, köszönőszó, vagy értékelés.

Tóth Gabi versenyzője, aki korábban elmondta, milyen nagy tisztelője az énekesnőnek, méltóságteljes csendben hagyta el a színpadot – reakciója sokak szívébe belemarkolt. A rajongók már most azt találgatják, vajon mi történhetett a színfalak mögött, és lesz-e folytatása ennek a történetnek.

Curtis veszprémi versenyzője, Anami is kesett

Ahogy az első élőshowból kiesett Anami, a veszprémi versenyző, úgy Márió sem folytathatja tovább a műsort. Szerencsére Curtis megígérte a lánynak, hogy támogatni fogja őt a jövőben a saját kiadóján keresztül, tehát Anamiról még biztosan hallani fogunk a jövőben.

 

