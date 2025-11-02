1 órája
Szia uram! Hepehupás földút olcsóért érdekel?
Az adatbázisok szerint sok kis értékű telek, földrészlet került meghirdetésre eddig is, de nem kifejezetten út vagy teljesen funkció nélküli rész, mint a mostani eset, ezért nevezhetjük kuriózumnak. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal online felületén most egy különleges tételre lehet licitálni: utat árverez el a NAV Sümegen – mutatjuk, mennyi a „beszálló” a helyi különlegesség megszerzéséhez.
Bár furcsán hangzik, utat árverez el a NAV, és mindössze minimális előleggel bárki beszállhat az útbizniszbe. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal legújabb elektronikus árverésén ezúttal nem házat vagy telket, hanem egy utat hirdettek meg Sümegről. A furcsa tétel egy „kivett közforgalom elől el nem zárt magánút”, amely a város külterületén található, és hivatalosan is forgalomképes ingatlanként szerepel az árverési nyilvántartásban. Az árverés 2026. január 30-án indul, és február 2-ig tart. A meghirdetett ingatlan a 147/11 helyrajzi számú, 337 négyzetméteres terület, amelyet a NAV „kivett közforgalom elől el nem zárt magánútként” tart nyilván. A becsérték 236 ezer forint, a minimális ajánlat 153 400 forint, a tulajdon pedig 1/1 arányban egy adós nevére szól, aki ellen végrehajtás folyik.
Utat árverez el a NAV, de a győztes licitáló útdíjat nem szedhet, hanem tulajdont szerez
Az ingatlan Sümeg külterületén, egy földes megközelítésű, füves-fás környezetben található. A dokumentum szerint a terület nem beépíthető külön engedély nélkül, talaja kötött, és a leírás alapján valójában egy magánhasználatú földút. A becsérték megállapítása az önkormányzat adó- és értékbizonyítványa alapján történt, az árverési fotókon pedig egy keskeny, növényzettel benőtt útszakasz látható, amely feltehetően helyi földutakat köt össze.
Szinte egy „Deák” felmutatásával már licitálhatsz
Magyarországon meglehetősen ritka, hogy utat árverezzenek, hiszen a közlekedési infrastruktúra általában önkormányzati vagy állami tulajdonban van.
A mostani eset azért különleges, mert a „kivett magánút” kategória miatt az ingatlan forgalomképes, tehát bárki megszerezheti – akár magánszemély, akár cég. Jogilag a tulajdonos a terület birtokosa lesz, de nem kap automatikusan közlekedési jogot vagy útdíjszedési lehetőséget. Az út fenntartása, adója és karbantartása azonban az új tulajdonost terheli majd.
A licitáláshoz 23 600 forint előleg befizetése szükséges a NAV központi letéti számlájára
Mit jelent ez a gyakorlatban?
Egy ilyen ingatlan többnyire magánhasználatú bekötőút, vagy egy korábbi telekmegosztás maradványa. Ha a tulajdonosnak más ingatlanhoz vezető bejárást biztosít, hasznos lehet; ha viszont önállóan áll, inkább kuriózum, mint befektetés. Ugyanakkor egy ilyen földút akár értéket is képviselhet, ha például egy gazdasági terület megközelítését segíti, vagy mezőgazdasági útvonal része.
Ár alatt kínálják ezt a pápai házat, akár üzlethelyiség is lehet belőle