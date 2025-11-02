Szia uram! Hepehupás földút olcsóért érdekel?

Bár furcsán hangzik, utat árverez el a NAV, és mindössze minimális előleggel bárki beszállhat az útbizniszbe. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal legújabb elektronikus árverésén ezúttal nem házat vagy telket, hanem egy utat hirdettek meg Sümegről. A furcsa tétel egy „kivett közforgalom elől el nem zárt magánút”, amely a város külterületén található, és hivatalosan is forgalomképes ingatlanként szerepel az árverési nyilvántartásban. Az árverés 2026. január 30-án indul, és február 2-ig tart. A meghirdetett ingatlan a 147/11 helyrajzi számú, 337 négyzetméteres terület, amelyet a NAV „kivett közforgalom elől el nem zárt magánútként” tart nyilván. A becsérték 236 ezer forint, a minimális ajánlat 153 400 forint, a tulajdon pedig 1/1 arányban egy adós nevére szól, aki ellen végrehajtás folyik.

A magánút nem beépíthető, de tulajdonjog szerezhető rá – utat árverez el a NAV

Forrás: arveres.nav.gov.hu

Utat árverez el a NAV, de a győztes licitáló útdíjat nem szedhet, hanem tulajdont szerez

Az ingatlan Sümeg külterületén, egy földes megközelítésű, füves-fás környezetben található. A dokumentum szerint a terület nem beépíthető külön engedély nélkül, talaja kötött, és a leírás alapján valójában egy magánhasználatú földút. A becsérték megállapítása az önkormányzat adó- és értékbizonyítványa alapján történt, az árverési fotókon pedig egy keskeny, növényzettel benőtt útszakasz látható, amely feltehetően helyi földutakat köt össze.

A sümegi árverés egyik legfurcsább tétele egy földes, füves szakasz

Forrás: arveres.nav.gov.hu

Szinte egy „Deák” felmutatásával már licitálhatsz

Magyarországon meglehetősen ritka, hogy utat árverezzenek, hiszen a közlekedési infrastruktúra általában önkormányzati vagy állami tulajdonban van.

A mostani eset azért különleges, mert a „kivett magánút” kategória miatt az ingatlan forgalomképes, tehát bárki megszerezheti – akár magánszemély, akár cég. Jogilag a tulajdonos a terület birtokosa lesz, de nem kap automatikusan közlekedési jogot vagy útdíjszedési lehetőséget. Az út fenntartása, adója és karbantartása azonban az új tulajdonost terheli majd.

A licitáláshoz 23 600 forint előleg befizetése szükséges a NAV központi letéti számlájára

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Egy ilyen ingatlan többnyire magánhasználatú bekötőút, vagy egy korábbi telekmegosztás maradványa. Ha a tulajdonosnak más ingatlanhoz vezető bejárást biztosít, hasznos lehet; ha viszont önállóan áll, inkább kuriózum, mint befektetés. Ugyanakkor egy ilyen földút akár értéket is képviselhet, ha például egy gazdasági terület megközelítését segíti, vagy mezőgazdasági útvonal része.